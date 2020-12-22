【確診大廈】觀塘花園玉蓮臺、油塘油美苑各有3單位出現確診個案　當局向居民派樣本樽檢測

▲ 觀塘花園玉蓮臺、油塘油美苑各有3單位出現確診個案。

本港今日（22日）新增63宗新冠肺炎確診個案，10宗為輸入個案，本地病例佔53宗，當中13宗屬源頭不明；另有30多宗初步確診個案。衞生防護中心公布，觀塘花園大廈玉蓮臺及油塘油美苑各有3個單位出現染疫個案，當局會向居民派樣本樽做檢測；而藍田平田邨平誠樓至今有5個單位出現確診或初步確診個案，若最新個案覆檢後證實確診，當局會要求居民進行強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君匯報本港疫情時表示，觀塘花園大廈玉蓮臺在12月先後有3個單位出現病例，共有7人受感染，其中一個單位有4人中招，另一個單位有1宗個案，還有一個單位有2人染疫，其中兩個單位屬於同一層；而油塘油美苑的3個受感染單位，來自不同樓層，共涉及4名病人，其中一個個案與機場警區群組有關。

張竹君提及，藍田平田邨平誠樓新增2個單位出現初步確診個案，其中一個單位與早前出現病例的單位屬同座向但不同層數；連同早前有確診個案的3個單位，平誠樓至今累計有5個單位有人染疫，分佈不同樓層，若最新的個案經覆檢後證實確診，當局便會要求平誠樓居民進行強制檢測。

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記者：陳曉瑩