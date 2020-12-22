【新冠肺炎】再多85名病人康復出院 公立醫院自9月起實行入院篩查已找逾70宗新確診

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生。（程志遠攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午在疫情個案記者會交代詳情。

劉家獻指，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得72宗呈報個案，另有多1名在伊利沙伯醫院留院的86歲男病人離世（第6154宗），至今總共有128人在公立醫院離世。而今日再多85名病人出院，至今共有6995名病人康復出院。

另外，現時有1081人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中67人情況危殆、63人嚴重、951人穩定；現時正使用1241張負壓病床及681間負壓病房，使用率分別為71%及73%。

劉家獻又公布，一名89歲女病人前日（20日）因跌倒送往聯合醫院急症室，入住內科病房，當時沒有新冠肺炎病徵，院方為她做入院篩查發現確診，有6名病人因身處同一病格而列為密切接觸者，而醫護及病人病毒檢測結果為陰性。

他指，公立醫院自9月起進行入院篩查，至今已為23萬人次進行測試，成功找到120名確診人士，當中70宗為新發現的確診個案，而至今公立醫院未出現過大規模院內感染。

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記者：徐紹軒