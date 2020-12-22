教大校董會主席馬時亨卸任在即　寄語年輕人遇社會事件疫情衝擊不要輕言放棄

▲ 馬時亨早於2008年與教大結緣，當年他應邀為教大「正名」前的教院拍攝電視廣告，宣揚教育的重要性。（相片由教大提供）

香港教育大學校董會主席馬時亨將於本月底卸任，他最近在教大刊物訪問中，以自己24歲首次踏出香港「舒適圈」到紐約工作的經歷，上了「重要一課」，藉此勉勵年輕人以正面樂觀的態度，面對持續的社會事件、肆虐全球的疫情所帶來的雙重衝擊，以及求職及償還學貸等壓力和挑戰，不要輕易放棄，失去希望。

馬時亨早前接受教大刊物《超越教育》訪問，談及年少時的工作經歷，憶述24歲時加入投資銀行不久，便獲派駐紐約，第一次踏出香港這個「舒適圈」，到埗後遇上要求嚴格的韓裔上司。他形容當時在在陌生城市打拚生活，舉目無親，倍感孤單，可謂度日如年，但他並沒有放棄，整整一年每天工作，埋頭苦幹，放棄休假，其堅持不懈，最終得到上司認同而獲晉升。

馬時亨亦提及，自己出生於50年代，幼時家貧，甚至要為學費奔波；中四前，他的學業成績差強人意，直到遇上一名歷史科教師，才發奮向上，終於在70年代考入香港大學。他表示深信「一分耕耘，一分收穫」，只要努力付出，必然有所回報，但他表示理解時下年輕人未必認同這理念。

他指出，年輕人面對求職、償還學貸及應付住宿開支等壓力，追求事業及人生目標時，亦會遇到種種難題和挑戰，持續的社會事件及肆虐全球的疫情，更為他們帶來雙重衝擊，「年輕人這種挫敗感，對現況及其背後因由的質疑，大家當然理解。他們亦難免會對未來感到躊躇和困惑。」

不過，他形容年輕人充滿活力及創意，只要樂觀積極、堅毅不屈、百折不撓，總會找到出路，寄語年輕人不要輕易放棄，失去希望：「時刻做好準備，學習新知識，並了解自己的優點和不足之處，以充分把握種種機遇。」

▲ 馬時亨與兩名女兒的早年合照。（相片由教大提供）

卸任教大校董會主席後，馬時亨將與長女劉馬露明教授攜手合作，出任「品格教育協會」聯席主席。卸任在即，馬時亨憶述自己與教大早於2008年結下不解緣，當時他應邀為教大「正名」前的教院拍攝電視廣告，宣揚教育的重要性，並對教師所作出的重大貢獻致敬。他亦曾擔任校慶講座系列嘉賓，並於2017年出任校董會主席至今。

政府於今年4月公布委任馬時亨續任教大校董會主席，惟因其個人原因，未能接受續任3年至2023年，任期僅至今年12月31日；政府其後於11月公布委任港區全國人大代表黃友嘉接替馬時亨，任期由明年1月1日起生效，為期3年。

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責任編輯：馮琪雅