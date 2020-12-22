【醫護確診】天水圍俊宏軒商場西醫確診　曾為2名確診人士檢查喉嚨及肺部

▲ 張竹君表示，今日確診個案包括一名私家醫生吳小春。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會交代。

張竹君表示，今日確診個案包括一名私家醫生吳小春（個案編號：8290），其診所位置為天水圍俊宏軒商場地舖，該名醫生曾經在12月15及18日為兩名確診人士診症，其間曾檢查2位病人肺部及喉嚨，其後因為2人確診，並於20日曾到臨時檢測中心檢測後確診，翌日開始出現喉嚨痕癢，最後上班日期為12月21日。

她又指，該名醫生診為家人診症時戴口罩和面罩，但不排除清潔或除下裝備時感染，診所職員要接受檢疫，亦呼籲12月19日或之後曾到診所求醫的病人接受檢測。

此外，部分感染群組繼續出現確診個案，包括：

港珠澳大橋東人工島增加1宗個案

跳舞群組增加1宗個案

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記者：陳子謙