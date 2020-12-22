  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 17:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫護確診】天水圍俊宏軒商場西醫確診　曾為2名確診人士檢查喉嚨及肺部

社會 16:42 2020/12/22

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

張竹君表示，今日確診個案包括一名私家醫生吳小春。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會交代。

張竹君表示，今日確診個案包括一名私家醫生吳小春（個案編號：8290），其診所位置為天水圍俊宏軒商場地舖，該名醫生曾經在12月15及18日為兩名確診人士診症，其間曾檢查2位病人肺部及喉嚨，其後因為2人確診，並於20日曾到臨時檢測中心檢測後確診，翌日開始出現喉嚨痕癢，最後上班日期為12月21日。

她又指，該名醫生診為家人診症時戴口罩和面罩，但不排除清潔或除下裝備時感染，診所職員要接受檢疫，亦呼籲12月19日或之後曾到診所求醫的病人接受檢測。

此外，部分感染群組繼續出現確診個案，包括：

  • 港珠澳大橋東人工島增加1宗個案
  • 跳舞群組增加1宗個案

TOPick診症室由專家解構不同疾病，即看最新一集內容：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】新增63宗確診個案　53宗本地病例13宗屬源頭不明
今日 16:30
【新冠肺炎】新增63宗確診個案　53宗本地病例13宗屬源頭不明
【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診者到訪　多間連鎖餐廳上榜包括土瓜灣翠河、PopCorn鮨千寿
今日 10:00
【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診者到訪　多間連鎖餐廳上榜包括土瓜灣翠河、PopCorn鮨千寿
【確診大廈】觀塘花園玉蓮臺、油塘油美苑各有3單位出現確診個案　當局向居民派樣本樽檢測
今日 16:44
【確診大廈】觀塘花園玉蓮臺、油塘油美苑各有3單位出現確診個案　當局向居民派樣本樽檢測
新冠肺炎疫情 劉家獻 張竹君 衞生防護中心

最高瀏覽

【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議
12:09 2020/12/21
【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議
【染疫牛骨湯】阿根廷進口急凍牛頸骨驗出新冠病毒　740磅染疫牛骨已煮成湯麵
17:52 2020/12/21
【染疫牛骨湯】阿根廷進口急凍牛頸骨驗出新冠病毒　740磅染疫牛骨已煮成湯麵
【倫敦封城】英國發現病毒變種傳播力高70%　疫情失控民眾逼爆倫敦車站封城前大逃亡
11:46 2020/12/21
【倫敦封城】英國發現病毒變種傳播力高70%　疫情失控民眾逼爆倫敦車站封城前大逃亡