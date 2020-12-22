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【KO黑眼圈】用熱茶包青瓜檸檬敷眼可褪黑　醫生拆解偏方擊退黑眼圈有無效？

醫生診症室 18:51 2020/12/22

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有指熱茶包、青瓜及檸檬敷眼可擊退黑眼圈，到底孰真孰假？

不用巿場調查，都知道黑眼圈是女士們儀容煩惱的頭幾位，明亮的靈魂之窗下瀰漫兩團灰黑，位置又顯現，確是大煞風景。一直以為黑眼圈出現是因為睡眠不足或夜睡所致，原來眼睛結構都可造成黑眼圈。

全科醫生黃而立指出，黑眼圈是眼底的色素，它有3大類：

1.色素型：分先天或後天因素，先天者如亞洲人黃及深色皮膚，驟眼看來易有黑眼圈；曬太陽可令薄弱的眼下皮膚色素積聚、皮膚炎症如濕疹、習慣捽眼磨擦得多也會有黑色素沉澱。

要保持眼部皮膚健康，全科醫生黃而立說做足防曬和補濕，看手機一段時間要休息。（被訪者提供）

女士們常用的化粧品如眼睫毛液，會對眼下皮膚造成刺激進而發炎，久而久之令黑色素沉澱。

2.血管型：鼻與眼睛關係密切，如有鼻敏感、鼻塞等，當鼻的血液循環欠佳，會影響眼周遭附近的血管流通及循環，一不暢通倒塞，黑眼圈便出現，所以很容易發現舉凡有鼻敏感者，都見其有黑眼圈，因此宜好好控制鼻敏感的發作情況。

3.結構型：眼窩較凹陷者，可以是先天或後天造成，令人望上去像有一團黑灰影，但未必是真正的黑眼圈。當年紀增長，眼窩下陷、內蘋果肌脂肪流失失去了承托，眼下形成坑狀的淚溝，造成眼下的陰暗位。

另外，若臥蠶與眼袋之間的面積有很大差距，中間也會形成坑狀。而眼袋與淚溝之間的空隙大，眼下的陰暗位也會較深，予人錯覺是黑眼圈。

習慣捽眼的人要改了，易令眼部周遭皮膚黑色素沉澱，出現「熊貓眼」黑眼圈。（iStock）

要減輕黑眼圈，黃醫生指日常護理十分重要，包括：

＊做好防曬：使用SPF30-50++或以上防曬用品，每兩至3小時補搽一次。眼部周圍皮膚較纖薄，可輕輕把防曬霜塗上去。

＊血管要流通：當血液循環好，血管型黑眼圈出現的機會自然較少，因此少吃過鹹食物、睡前勿喝太多水、選擇高身一點的枕頭，此舉可令水份減少積聚面部以致水腫。

偏方退黑眼圈有無效？

有指熱茶包、青瓜及檸檬敷眼可擊退黑眼圈，黃醫生為此解說：「茶包是以熱力來改善血液循環，但留意溫度不能高於攝氏40度，否則有機會灼傷眼睛及皮膚，敷的時間以15分鐘為限。這方法成效與茶葉成分無關，只是熱力令血液循環，其實使用暖毛巾都可以。」坊間有售可發放熱力的眼面膜（Eye Mask）亦是相同原理。

至於青瓜和檸檬富含維他命C，有抗氧化作用，能美白，有減少黑眼圈的作用。

睡前勿喝太多水，可令水份減少積聚面部以致水腫，同時減輕黑眼圈。（iStock）

不同治療方法

要改善黑眼圈，黃醫生說要視乎黑眼圈屬哪類型，色素型可使用激光如皮秒激光（Pico Laser）處理色素，修復時間較短，反黑（即以激光減退色斑時，底層的黑色素會受刺激而浮現在皮膚上，比原有的色斑更深色）情況也較低。

針對血管型的激光有脈衝染料激光（Pulsed Dye Laser）改善血管擴張、血液循環之問題；結構型黑眼圈如針對臥蠶，可採用內毒桿菌注射，藉放鬆臥蠶這組肌肉，減少腫脹並改善眼下的坑狀陰暗位。

如是淚溝問題，可考慮填充劑如透明質酸 ，但並不只是填充激淚溝，要連帶內蘋果肌都要填充增添支撑。透明質酸可維持一至兩年，注射後眼低底或會有短暫性的紅腫，亦有機會變藍（Tyndall Effect）並維持一段短時間，其他較嚴重風險包括損傷神經、血管栓塞及誘發中風等，但以上出現機會甚罕見。

記者：周美好

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