英國IKEA聘請首席遊戲官　免費任玩一年測試玩具商品

▲ 英國及愛爾蘭的IKEA公開聘請首席遊戲官，邀請4至12歲小童免費任玩一年玩具，從中測試玩具對孩子的吸引力。

玩具不但是兒童的消遣工具，更可培育幼兒的心智健康等方面發展。最近，英國及愛爾蘭的IKEA公開聘請首席遊戲官，邀請4至12歲小童免費任玩一年玩具，從中測試玩具對孩子的吸引力。

最近，英國及愛爾蘭IKEA在LinkedIn平台上，公開招聘首席遊戲官。是次為IKEA首次聘請首席遊戲官，據招聘内容所顯示，該工作時間為期一年，主要聘請對象為4至12歲小童，負責測試該公司即將推出的玩具商品，獲聘者將免費獲得所有經測試的玩具。

對於申請者要求，IKEA表示，應徵者需對玩具充滿熱情，並對任何事物富有創造及想像力。有興趣人士，可透過ikeachiefplaybians@hopeandglorypr.com發送電郵報名申請，該公司更鼓勵應徵者，利用影片或其他形式進行自我介紹，並盡量發揮創意。需注意的是，申請截止日期為2021年1月4日。

據報道，有調查數據發現，有70%父母認為遊戲對孩子成長十分重要。在新冠肺炎疫情期間，近59%兒童玩遊戲時間有所減少，約有74%父母更表示，此段期間留意到孩童產生情緒變化。英國兒童慈善組織Barnardo行政總裁Javed Khan表示，今年受到疫情影響，孩子長期處於停學狀態，與朋友玩耍的時間減少，並缺乏社交互動。若幼兒缺乏遊戲學習，以及社交互動等機會，未來將影響他們的情感及心理健康發展。

責任編輯：李寶如