【校長專欄】品德教育由學校滲透至家庭　崇真小學暨幼稚園校長︰成功關鍵在EQ

▲ 崇真小學暨幼稚園校長譚煥玲博士指出,需將品德教育滲透至家庭。

本人於英國修讀教育學博士課程期間曾深入調查與研習家長選校時關注的要素,發現中產家庭在為子女選取學校時最關注的要素依序為︰(i) 品德教育、(ii) 學術水平及 (iii) 教師的熱誠及對學生的關顧,而這三項要素對學生的成長有極深遠的影響。有見及此,本人在就任崇真小學暨幼稚園校長一職後,也致力於這三方面的發展。本文將首先分享崇真小學暨幼稚園培養孩子品格特質的策略。

將品德教育蘊釀成校園文化

越來越多研究告訴我們,成功最關鍵的要素不是智商(IQ),而是情商(EQ),良好的品格素養與情緒管理是邁向成功不可或缺的品質。要讓孩子具備良好行為及正向品格,學校在推行品德教育時不能流於理論陳述,而需蘊釀一種校園文化,並將這種文化延展到家庭當中。

▲ 崇真小學暨幼稚園推行正向教育計劃。(曾有為攝)

品德教育需以身作則,成為孩子的模範。而孩子的模範絕對不只是教職員,亦包括家長和同學。以培育孩子樂於助人的品質為例,在教職員的層面,本人和崇真的教職員會在學生義工大使就職典禮及每週的早午會和兒童崇拜,甚至日常的師生交流中,與學生分享參與義務工作的經驗。

第二個層面,學校會鼓勵並提供機會予家長參與義務工作,包括邀請家長擔任學校活動的義工及與香港聖公會基愛長者鄰舍中心合辦「愛幫里」恆常探訪獨居長者活動等,家長參與義工服務後,必定會與家人分享感受,把品德教育的滲透延展至家庭。

設學生義工 推廣正向教育

第三個層面是培養及褒獎學生義工,學校特設17類學生義工,並為他們製作了色彩繽紛的彩帶於當值時佩戴,當校園內眾多同學都戴上彩帶幫助別人,自然營造互助互愛的校園氛圍,其中表現出色的學生義工更會被褒獎為精英領袖,獲得臂章,成為朋輩中的模範,讓學生們認為幫助他人十分簡單,即使年紀小小也能做得到,做得好。

此外,本校推行可持續的「正向教育計劃」,每個學年選取數項正向性格特徵,組織一系列跨學科活動、宗教教育及訓輔推廣,將學生的目光聚焦於德育主題中,逐步建立及鞏固正向性格。多元活動包括於早會上邀請師生進行分享或小劇場、於兒童崇拜中介紹相關聖經故事和金句、在小息及午間遊戲攤位中讓導師與學生進行相關交流、演藝及傳意科設計讓學生感受正向力量的課程、邀請家長分享家庭品德教育實例並刊載於《崇真通訊》中,至學年結束時,學生會透過懇親會的構思、籌備和表演回顧整個學年的正向教育心得,從各班的表演節目中可見大家都能理解正向品格在日常生活中的影響力。

校園布置也是品德教育的重要工具。學校從出入口開始到操場及各層走廊,均展示了精心搜羅的金句,如「以責人之心責己,以恕己之心恕人(曾國藩)」、「If you cannot do great things, do small things in a great way. (Napoleon Hill)」等。學生每天經過都會閱讀,漸漸把金句記在心中,潛移默化。

品德教育有賴各方面的配合,務求讓學生多欣賞、多學習、多體驗,從而由內而發,多實踐正向行為。

