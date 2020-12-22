中環集會建築工被控拒捕　高級督察指遭撞胸口及左肩

▲ 高級督察余承豐今於東區裁判法院作供。(王仁昌攝)

今年1月19日有人在中環遮打花園集會，26歲建築工人涉當日在中環雪廠街馬路上與其他人聚集，及後警方掃蕩時，涉案建築工人涉逃走及用肩撞防暴警，他否認抗拒警務人員罪，案件今（22日）於東區裁判法院開審。高級督察供稱，當時被告看見警方到場後隨即逃走，他從後抓住被告，惟被告掙扎及用左肩撞向他的胸口，再用右肩撞向他的左肩，他遂用警棍打被告右大腿，及把被告制服地上。

被告張宏洛（26歲）報稱建築工人，否認1項抗拒警務人員罪。控罪指，被告於2020年1月19日在中環雪廠街1至3號外行人路上，抗拒高級督察14842。

高級督察余承豐供稱，2020年1月19日，他駐守港島總區應變大隊及擔任第2小隊指官，第2小隊於當日下午1時起，在中環一帶作高調巡邏，及至約下午4時在畢打街佈防，當時約有250至300人在畢打街行人路上遊蕩。

余指及至4時12分，他看見10數名黑衣人由雪廠街走到干諾道中的草坪，他有理由相信對方會堵塞交通，他遂帶同16名隊員到草坪掃蕩，而該些黑衣人則逃往雪廠街。

余續供稱，他其後透過通訊機得知雪廠街有人投擲汽油彈及拆毁欄杆，他便帶隊進入雪廠街掃蕩。余指當時雪廠街馬路上約有20名示威者聚集，該些示威者向遮打道方向逃跑，被告當時在人群中，惟被告在逃跑期間走上雪廠街行人路。

余指他遂上前截停被告，被告當時嘗試逃跑，他遂用手抓住被告衛衣的背部靠右肩部分，惟被告掙扎。余指被告用左肩撞向他的胸口，再用右肩撞向他的左肩，他遂用警棍打被告的右大腿，及將被告制服地上，其後有同事到場協助。

辯方盤問時，問及余有否親眼目擊到雪廠街有人投擲汽油彈，余指沒有。辯方續問及余，他是否因為被告當時身穿黑衣，而認定被告是示威者。余指除了因為被告身穿黑衣，亦是因為被告當時身處地點。

辯方續盤問余，指余當時從後抓住被告，被告根本無法用兩肩撞向余。余不同意。辯方續問及余，被告身上有否被搜出可疑物品，余表示沒有。辯方又問余，被告逃跑時，他有否看見被告手持攻擊性武器，余指沒有。

辯方又向余指出，當時余抓住被告的衣物背部，大力向後拉，隨即有人用警棍打向被告右大腿，過程中被告沒有掙扎、糾纏或推撞余。余不同意。聆訊今午續。

時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌