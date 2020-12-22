回歸日涉於街頭藏伸縮棍　男文員被控藏攻擊性武器准保釋候訊

▲ 涉於回歸日藏伸縮棍，文員被控今於東區裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

29歲男文員涉於今年7.1回歸當日，在北角福蔭道與電氣道交界攜有1枝伸縮棍，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今（22日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。案件押後2021年3月9日再訊，被告准以現金1,000元保釋候訊，其間不准離港及須每星期報到1次。

被告曹廷熙（29歲）報稱文員，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2020年7月1日在北角福蔭道與電氣道交界，無合理辯解而攜有攻擊性武器，即1枝伸縮棍。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取控方文件及向被告提供法律意見。

裁判官押後案件至2021年3月9日再訊，被告獲准以現金1,000元保釋候訊，期間須居住報稱住址及不得離港，及須每星期到警署報到1次。

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記者：王仁昌