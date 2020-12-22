遭槍擊受傷中五男生被控暴動缺席應訊　法庭發出拘捕令

▲ 槍擊受槍中五男生曾志健被控暴動今於區域法院缺席應訊，法庭發出拘捕令。(經濟日報資料圖片)

去年10.1國慶日各區發生衝突，18歲中五男生曾志健「健仔」疑於荃灣被槍擊受傷，他與27歲博士生被控暴動及襲警罪，案件早前提訊時，控方指「健仔」或會認罪，案件今（22日）於區域法院再訊，「健仔」今缺席聆訊，辯方律師亦指未能聯絡他，法庭發出拘捕令通緝。至於涉案博士生則需時與控方商討，案件押後至2021年10月24日再訊，涉案博士生續准保釋。

被告曾志健（18歲）及邱宏達（26歲），兩人均報稱學生，同被控1項暴動罪。

案件今於區域法院再訊，曾志健今缺席聆訊，控方引述警方資料指，曾志健曾於今年10月24日到警署報到，警方另於2天前到被告住所調查，但沒有見過他。辯方律師亦指未能聯絡曾志健，法庭遂發出拘捕令通緝他。

至於同案另一名被告邱宏達的代表律師則指，需時與控方商討，屆時將透露答辯意向，案件押後至2021年10月24日再訊，邱續准保釋候訊。

控罪指，兩名被告於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北及鱟地坊一帶參與暴動；曾志健另被控兩項襲警罪，控罪指他同日於鱟地坊一帶襲擊警員謝思明及警長曾家輝。

案件於10月在區域法院提堂時，控方曾指曾志健或會會認罪，他當時獲准以5,000元續准保釋候訊，條件包括不得離港，每周到警署報到一次等。

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記者：林欣樂