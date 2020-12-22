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【新冠肺炎】本港今10宗輸入個案有2宗為英國回港　須到酒店檢疫

社會 17:07 2020/12/22

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（程志遠攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會交代最新疫情。

張竹君指，今日10宗輸入個案中，本港今日有２宗確診個案是從英國返港，其中一名12月9日到港，另一名於20日到港，同樣須到酒店檢疫。

她指，現時新法例下，由英國返港的人士須檢疫多7天家居檢疫，由12月2日至8日完成酒店檢疫後回家，仍要待完成19日檢測，並呈陰性才可離開家中，知道有相關同事現正安排正在酒店等待檢疫結束的檢疫人士，會研究手帶如何安排；而由今日早上9點後，所有由英國回港的機組人員亦須於指定酒店接受檢疫21天。

對於英國出現更強傳染力的變種病毒，張竹君表示，港大持續有做基因排序，近2日結果均顯示，未見變種病毒。衞生防護中心所用的核酸試劑非測試S蛋白，她指市面很少，大部分不是測試S蛋白，因此變種對檢測無太大影響。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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