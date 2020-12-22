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【李偲嫣離世】醫管局指李偲嫣夫婦檢測結果曾呈陰性　疑因電腦系統故障未能發放短訊通知

社會 17:10 2020/12/22

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醫管局指，翻查紀錄，李偲嫣夫婦並沒有在12初到門診或急症室求醫。

正義聯盟創辦人李偲嫣（個案編號：7916）上周三（16日）疑因感染新冠肺炎後離世，經民聯立法會議員梁美芬引述李的丈夫謝鋮浚指，夫婦二人本月10日將樣本送往指定診所，唯一直未收到報告，直至昨晚（21日）謝鋮浚最新一次檢測結果為陽性，須送往醫院接受治療。醫管局指，翻查紀錄，二人並沒有在12初到普通科門診或急症室求醫。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，根據外判化驗室資料，二人曾將樣本交予元朗容鳳書母嬰健康院收集點，二人檢測結果呈陰性，並於12月14日向他們發出短訊但不成功。

他指，元朗容鳳書母嬰健康院是其中一個社區檢測樣本收集點，除了普通科門診派發的樣本瓶外，亦會收集私家醫生及港鐵派發的樣本包，外判商會將陽性化驗結果通知衞生防護中心；而陰性結果會上載政府系統，透過電腦短訊通知。他指，目前不清楚發出短訊故障情況，有關政府部門正跟進。

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記者：陳子謙

 

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