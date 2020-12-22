【環保聖誕】信和舉辦升級再造聖誕樹比賽　紅酒樽+光碟+膠樽等廢物變逾100棵聖誕樹

▲ 信和集團舉辦升級再造聖誕樹比賽。（圖片由信和提供）

信和集團今年舉辦了「升級再造聖誕樹比賽」歡度綠色聖誕，推動可持續發展。比賽旨在鼓勵同事運用創意，善用回收物料及廢物升級再造成綠環保聖誕樹，以提升大眾對減少及處理都市廢物的關注。超過 100 棵升級再造而成的聖誕樹已於集團旗下位於香港、新加坡及悉尼的物業展出。

善用廢物創造出獨一無二聖誕樹

於11月12日至12月16日期間，超過400位來自集團旗下逾100項物業的同事，包括酒店、會所、寫字樓、商廈及住宅物業，參與了「升級再造聖誕樹比賽」。

他們向場內住戶及租戶收集各類回收物料及廢物，如廢紙、雜誌、膠樽、酒樽、燈泡、光碟、紙皮箱、飲品瓶蓋等，巧妙地將不同物料轉化成一棵棵獨一無二的環保聖誕樹。

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其中，集團總部尖沙咀中心的同事利用由場內租戶及同事所提供的 376 個紅酒樽和350隻光碟，升級再造成美麗的環保聖誕樹；信和酒店的同事亦將回收物製作成聖誕裝飾，例如廁紙筒聖誕老人、瓶蓋雪人、咖啡膠囊聖誕鐘和膠樽雪花，宣揚愛與和平，傳遞歡樂的聖誕氣氛，同時實踐可持續發展及帶出環保信息。

逾220份參賽作品

是次比賽收到逾220份參賽作品，超過450位同事及其親友參加了這項環保活動。信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮對比賽的熱烈反應感到鼓舞，

透過舉辦此項饒富意義的活動，我們期望從減廢、回收及升級再造方面著手，提升大眾對都市廢物問題的關注，進一步實踐集團的可持續發展承諾。

信和置業於本月發布了《可持續發展報告 2020》，報告概述了公司於環境、社會及管治方面的政策、舉措和表現；報告同時闡述我們於減少碳排放及即棄塑膠製品，以及產生可再生能源、發展綠色建築和其他創新方案等重點領域的策略和行動，以促進更可持續的未來。

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責任編輯：王芷瑩