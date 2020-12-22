【確診警員】東九龍總區26歲女警員初步確診　潛伏期內曾出席一個社區組織會議

▲ 警方指一名女警初步確診，圖為警察總部。（資料圖片）

本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。詳情即看：【下一頁】

一名駐守東九龍總區失蹤人口調查組的26歲女警員初步確診新冠肺炎，警方指患者在近日(12月18日）感到不適，於12月20日前往政府診所求醫，經初步測試後於今日（22日）呈陽性反應。

警方又指該名警員於過去14日沒有外遊記錄。她曾於12月19日與一個社區組織進行會議，期間她全程配戴口罩。警方了解事件後，已立即通知相關人士。她最後一日上班日為12月19日。

警方表示高度關注事件，並且在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測，同時會派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，以及經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

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記者：伍瑋瑋