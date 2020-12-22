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中環集會建築工被控拒捕脫罪　官指高級督察證供存疑

社會 17:32 2020/12/22

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被告張宏洛今於東區裁判法院被裁定抗拒警務人員罪不成立。(王仁昌攝)

今年1月19日有人在中環遮打花園集會，26歲建築工人疑當日警方掃蕩中環雪廠街期間，涉嫌逃跑及兩度用肩撞高級督察。建築工人否認抗拒警務人員罪，經審訊後，今（22日）午於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，高級督察稱雙方推撞過程中一直抓住被告肩後位置，被告若用肩撞高級督察，必然會被高級督察的手臂阻隔，或被告須大幅轉身，惟高級督察作供時沒有提及，裁判官表示對其證供存疑。

被告張宏洛（26歲）報稱建築工人，否認1項抗拒警務人員罪。控罪指，被告於2020年1月19日在中環雪廠街1至3號外行人路上，抗拒高級督察14842。

裁判官裁決時，提及控方證人高級督察余承豐的證供，余供稱案發時，他得知雪廠街有人投擲汽油彈，他帶隊到雪廠街掃蕩，當時雪廠街馬路上約有20人聚集，被告亦身處其中，被告及後逃跑時走上行人路。余稱他上前抓住被告右肩後的位置，但被告掙扎及用左肩撞他胸口，再用右肩撞他左肩。

裁判官指，在首次推撞中，如果余一直用左手抓住被告右肩後的位置，被告要用左肩撞向余的胸口，便會被余的左手阻隔；在第2次推撞中，若被告要用右肩撞余的左肩，被告則須大幅度轉身，惟余在作供時從未提及被告大幅度轉身。

裁判官指對余的證供存疑，基於疑點利益歸於被告，遂被裁定被告罪名不成立。

辯方有訟費申請，控方提出反對，指被告案發時有逃跑行為，屬自招嫌疑。裁判官考慮到當時附近有合法的示威集會，而被告並沒有作出可疑行為，加上情況混亂，被告逃跑亦不足以構成自招嫌疑，遂向辯方批出訟費。

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記者：王仁昌


 

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