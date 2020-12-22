將廢膠定格 攝影賽獎品達3千元

塑膠圍城，人見人憎！有團體發起攝影比賽，希望大家將身邊的廢膠污染定格，由即棄餐具到海上浮膠，全可競逐成為20幅優勝作品之一，贏取價值3,000元獎品。

德國基金會Heinrich Boell Stiftung的香港辦公室及環保組織Break Free from Plastic Asia Pacific，明年初將出版亞洲版的《Plastic Atlas》，剖析區內塑膠污染問題，特意舉辦「亞洲塑膠圖集攝影比賽」。

格式不拘 下月31日截止

任何亞洲國家居民，不論專業或業餘攝影師、慣用單鏡反光鏡機還是手提電話，皆可於明年1月31日或之前遞交照片參賽，格式不拘，以協助提升各界對區內塑膠污染危機的關注。

主辦單位歡迎任何關於塑膠污染的照片，亦可拍下廢物管理或解決方案，形容現正是展示區內實況的絕佳時機，建議可參考網上的國際版《Plastic Atlas》取經。

報名可電郵至plastic@hk.boell.org，或郵寄Heinrich Boell Stiftung Asia Ltd, Unit E, 22/F, Derrick Industrial Bldg, 49 Wong Chuk Hang Rd, Hong Kong.。

責任編輯：姚沛鏞