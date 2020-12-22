【情色陷阱】男神劉俊謙捲入情色詐騙案　疑露股不雅照網上流傳：遭同學整蠱

▲ 劉俊謙無辜疑捲入色情騙案。

憑ViuTV劇集《二月廿九》、電影《幻愛》人氣急升成一代男神的劉俊謙，最近無辜疑捲入色情騙案，被指有不雅照片在網上流出。

事件因為20歲的台灣籃球球星譚傑龍，於3年前在交友網站與視訊少女網愛，過程疑遭側錄不雅片，日前譚傑龍接到不雅影片截圖，及要求他「妥善處理」的恐嚇簡訊。

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傳劉俊謙半露股照流出

於是台灣刑事局日前拘捕一名在網上販賣影片的32歲香港余姓男子，及一名涉嫌恐嚇球星的39歲劉姓男子。據台媒報道，在網上販賣影片的受害者，包括20位以上球員、模特兒等，當中竟一個名字寫上「劉俊謙」的資料夾在雲端資料圖庫內。

據悉，當中有劉俊謙笑著對鏡頭咬舌舔唇、褲子脫到一半露股、下體現形內褲照等照片，但當中相片來源或涉及侵犯私隱。

報道並指每條片收費數百到數千元台幣（100至1,000多港元不等），如主角為公眾人物價格高達萬元台幣（2,500港元）。

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劉俊謙回應事件

就網上報道涉嫌不雅照片網上流傳一事，劉俊謙及其經理人Stephanie作出回應。

經理人Stephanie表示，當得知此事後第一時間聯絡阿謙了解，阿謙跟她表示從未拍過不雅照片，最性感都是當年參加泳隊時的泳照，以及試過曾在求學時，給同學整蠱突襲他的照片而已。

Stephanie指阿謙向來踏實，對他投以百分百信任。

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至於謙仔本人表示就今日網上的報道，身邊朋友和家人也有關心追問他發生何事？所以也第一時間跟家人解釋讓他們安心。

他並說：「自己從來沒有拍過任何網上所形容所謂流傳的不雅照片，而這些照片中也有舞台劇排練時的照片，自己求學時期泳隊的泳照就最性感了。」

劉俊謙續指：「在演藝學院有一次上完堂後被一班玩得比較癲的同學突襲整蠱拍下的照片而已，其實求學時期很多時都會有一班學生玩玩鬧鬧，有這些照片也記錄了很多的回憶。所以也不明會有一些所謂不雅照流傳，請大家放心。衷心希望大家不要被這些網上報道欺騙！」