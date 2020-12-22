【靈魂奇遇記】鄭中基+王菀之即興Jam彼思金曲 為全新動畫獻聲玩估歌仔【有片】

▲ 鄭中基和王菀之齊齊聲演迪士尼與彼思全新動畫《靈魂奇遇記》，還拍片唱多首動畫金曲。

原定12月25日上映的迪士尼與彼思動畫《靈魂奇遇記》（Soul），雖然暫未能和觀眾見面，但為此部動畫廣東話版聲演平凡音樂老師阿祖的鄭中基（Ronald）和聲演靈魂仔角色的王菀之（Ivana）便忍不住齊齊Jam歌。鄭中基出題考下Pixar fans王菀之，二人又彈又唱。

Ronald 和Ivana本身都是彼思動畫的忠實Fans ，之前分別聲演過《五星級大鼠》（Ratatouille）和《玩轉腦朋友》（Inside Out），今次兩位就合作聲演全新的彼思動畫《靈魂奇遇記》。

Ivana聲演寸咀、老積、唔願做人的靈魂仔22號，Ronald則為畢生夢想成為爵士樂手的平凡音樂老師阿祖獻聲。今次Ronald出題考Ivana會否一聽故事重點就能彈奏出該動畫的金曲。到底Ivana成績如何？

由《玩轉腦朋友》的Pete Doctor執導及有份編劇的全新彼思動畫電影《靈魂奇遇記》，以奇趣手法妙論人生。

它講述紐約一位平凡的中學音樂教師阿祖，夢想可以成為鋼琴家在著名的Jazz Club表演。可惜機會來到之日，卻發生意外，他的靈魂誤打誤撞進入了「起點之前」。原來所有新靈魂在未出生之前都要在這裡接受特訓，以塑造他們不同的性格、喜好和夢想。

為了重回人間，阿祖要說服不願投胎做人的靈魂仔22號一齊拍住上，尋找生命火花 ，以求獲得「地球通行證」。兩個靈魂展開意想不到的歷險，尋找人生的真正意義。