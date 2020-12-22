外傭患宮頸癌病假後被解僱　入稟向前僱主索償逾30萬

▲ 患宮頸癌外傭指遭僱主解僱，入稟區域法院指前僱主涉歧視。(經濟日報資料圖片)

38歲菲傭在港受僱期間確診患子宮頸癌，並獲批准病假，惟僱主其後將她解僱，菲傭於平等機會委員會協助下，今（22日）入稟區域法院，指僱主違反《殘疾歧視條例》，向僱主索償逾30萬元，包括醫療開支及情感傷害的賠償等。

原告人Baby Jane Teodoro Allas，答辯人為前僱主Jamil Bushra。

入稟狀指，原告人自2017年9月受僱為答辯人的家傭 ，當時答辯人經常不在住所，而其父母、胞弟及弟婦則居於住所。原告於2019年1月底發現子宮頸有腫瘤，獲轉介至醫院檢查，答辯人當時不在香港，而原告則獲發半個多月病假至2月14日。

及至2月14日當天，原告被確診患上子宮頸癌，答辯人的父親曾要求她向醫院索取是否適合工作的證明。2天後，原告應答辯人要求返回住所工作，但工作數小時後頭暈及入院，並獲批病假至2月18日。

原告指答辯人於17日向她發出解僱信，信中表明解僱原因為「確診子宮頸癌」，並提及答辯人得知原告曾入院，以及獲批病假至2月14日。

入稟狀指，答辯人解僱原告的行為違反《殘疾歧視條例》，要求賠償逾30萬元，包括被解僱後失去工作的補償、醫療開支以及情感傷害的賠償等。

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記者：林欣樂