【恐怖鄰居】美女鄰居年幼時父母離異遭繼父虐待　男子講錯一句安慰說話捲入恐怖陰謀

▲ 日男講錯一句安慰話，捲入一場恐怖陰謀中。

好鄰居可遇不可求！日本一名男子一年前搬到某單位，遇到一名美女鄰居，機緣巧合下兩人逐漸熟悉，美女鄰居在一次飯聚時不禁向他吐露心事，稱年幼時父母離異，且遭繼父虐待，男子好心安慰，惟講錯一句安慰話竟捲入恐怖陰謀。

日本節目《爆報！THEフライデー》近期收到一位男子觀眾高橋投稿，分享其恐怖經歷，高橋憶述，一年前搬到城市近郊，當執拾完新屋後，他向隔離鄰居打聲招呼，期間見到美女鄰居山田愛弓，初次見面雙方均印象良好。

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有日高橋回家時，見到一名推銷員狂向愛弓推銷產品，高橋見愛弓欲拒絕，遂上前幫忙打發推銷員，並稱，「我們是鄰居，有困難可找我。」愛弓心存感激，雙方交換聯絡方式，自從兩人熟絡，女方有時需要幫忙，都會致電高橋，而高橋亦好樂意幫忙。

高橋在愛弓家中作客，見到她家較為雜亂，笑言她不太擅長打掃，又見到地下有一堆電線，並幫助她換燈泡。愛弓從未想過，高橋是自己可依賴的對象。

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為表感激之情，愛弓發短訊給高橋，請對方晚上到家用膳，高橋應約，進餐時，兩人相談甚歡，高橋稱食物美味，愛弓不期然分享自身身世，稱自10多歲時，父母就離婚，她跟隨媽媽，媽媽之後再婚，但繼父會虐待，除了生活所需的錢以外，其他一切都拿走了，這時高橋不經意的一句安慰話，竟令他掉入意想不到的恐怖陰謀中…

點擊下圖睇高橋之後經歷：

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面對著突然變了另外一個人的愛弓，高橋嚇得逃出愛弓家門，跑回自己家中，但高橋的家被不停敲門......

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責任編輯：羅嘉欣