【自在生活】《同一屋簷下》三佬石田壹成變光頭佬　患抑鬱症拒絕對話搬離東京病情好轉

▲ 《同一屋簷下》三佬石田壹成曾患抑鬱症，搬離東京後，病情好轉。

在90年代人氣日劇《同一屋簷下》飾演「三佬」柏木和也的男星石田壹成（いしだ 壱成）久未露面，今年7月卻亮相電視節目《爆報！THE FRIDAY》，節目組直擊他現時一家三口的家庭生活。淡出螢幕多時、年屆45歲的石田壹成，現已成為光頭大叔，他更透露在女兒出生後抑鬱症發作，今年3月從東京搬往金澤石川縣白山市定居，病情才得以改善。

▲ 石田壹成曾參演日劇《同一屋簷下》（網上圖片）

石田壹成曾在日本藝能界走紅，除了《同一屋簷下》，他曾參演1995年播放的《未成年》，更憑此劇獲頒最佳男主角獎；亦曾參演1998年的《聖者之行進》等，一度人氣高企。可惜，他於2001年因吸食大麻被起訴，之後被傳出不倫戀等醜聞，自此很少公開露面。2018年，他迎娶當時19歲的舞台劇演員飯村貴子，二人相差24歲，這是他第三段婚姻。

▲ 石田壹成的外貌與之前很不同。（節目影片截圖）

▲ 石田壹成與飯村貴子（左一）育有一名女兒。（節目影片截圖）

《爆報！THE FRIDAY》節目追訪石田壹成現時的生活。在節目中可見，本有脫髮問題的石田壹成已剃光頭，並很享受搬家後的生活。除了現年21歲的太太飯村貴子，當時1歲零9個月大的女兒亦有露面。

二人婚前婚後的相片：

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節目組直擊石田壹成於金澤石川縣白山市的住所：

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石田壹成透露，在女兒出生半年後，自己患上抑鬱症，不但拒絕與他人對話，亦不想踏出家門，而且到醫院接受治療也無好轉。他坦言當時「一直在責備自己，想像自己會怎樣死去」。直至今年3月，即是發病一年後，他們一家三口搬往白山市居住，病情才有好轉。

節目組直擊石田壹成一家三口的生活：

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責任編輯：羅嘉欣