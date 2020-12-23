【香港愛情故事】谷婭溦曾零工作患抑鬱　感謝家人支持：從不因事業無成怪責我

▲ 谷婭溦推出新歌《哭牆》，為大熱劇《香港愛情故事》的片尾曲。

2019年，憑演唱劇集《金宵大廈》國語片尾曲《今宵多珍重》受注目的歌手谷婭溦（Vivian），最近再推出新歌《哭牆》，並亦即是大熱劇《香港愛情故事》的片尾曲。

出身武漢、以普通話作母語的她獲網民讚廣東話大躍進，追夢11年唱功備受肯定，除讓谷婭溦感動外，更多的是回想一路走來的辛酸與堅持沒有白費。

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▲ 歌手谷婭溦最近推出新歌《哭牆》。（陳家瑩攝）

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苦練廣東話一洗負評

翻看谷婭溦的作品會發現歌曲以普通話及翻唱為主，而她亦曾在初來港時，因廣東話咬字不正受批評。來港5年，今次推出《哭牆》，得到網民讚賞令她深受感動：「別人讚我唱功好會很開心，但讚我廣東話講得好是最開心。」

Vivian解釋：「當年推出《安守本份》時因為廣東話不正被罵很勁，我很自卑，但就是因為不想再被批評，所以下了苦功，平日說話都堅持用廣東話，每天都會抽15至45分鐘看報紙讀新聞，又做廣東話主持節目，只要每次聽到別人說我有少少進步已很滿足。」

▲ 《哭牆》是大熱劇《香港愛情故事》的插曲。（網上圖片）

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隻身來港追夢 不幸患抑鬱

《哭牆》讓Vivian的拼搏得到認同，但她卻指當時錄音曾淚流滿面：「歌詞中有句『北邊的你自有方向／南面我只好隻身打仗』讓我想起這5年來港的經歷，也想到了十多年來追夢的感受，一下子湧起所有感受令我哭得難以自拔。」

谷婭溦出身教師家庭，畢業於武漢音樂學院及波士頓音樂學院，曾參加內地節目《快樂女聲》及台灣節目《華人星光大道2》，後再到香港參加《超級巨聲4》，並正式定居香港發展音樂事業。

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谷婭溦性格倔強

Vivian回想當初追夢，得不到家人支持的孤單：「媽媽是支持我做喜歡的事，但爸爸覺得這行不穩定，而且他認為人生不可以只做喜歡的事，因為喜歡的事又有多少？難道不喜歡的事全都不做嗎？」

儘管如此，自言性格倔強的她卻稱：「以前一個人出來比賽，比到最後一回合才告訴他們，即使來香港發展也是到簽約前才告訴他們，他們也是沒有辨法下才支持我。」

就是這股倔強，讓谷婭溦帶着對夢想的滿腔熱誠，隻身一人來港發展，可是曾幻想的星途璀璨，站在萬人舞台演唱的夢卻遲遲未有發生。她憶述入行後沒有工作的生活，及焦慮的個性，令她不幸患上嚴重抑鬱症。

▲ 谷婭溦曾因事業不順患上抑鬱症。（陳家瑩攝）

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Vivian想起走過抑鬱症的經歷：「以前常覺得為何世界不公平？為什麼最喜歡唱歌卻沒有歌出？為甚麼來香港追夢卻沒有工作？有段時間零工作機會，令我覺得浪費了5年時間。那時情緒不穩定，又不敢向家人透露，腦內有很多聲音叫我去死，我也覺得自己不應該生存在世上。」

因爸爸大病感悟人生

同時，谷婭溦亦面對爸爸患癌的噩耗：「我覺得自己很無用，他有癌症我不能照顧他，自己的事業也一團糟，當時不停質問自己為什麼會如此不孝，不顧家人自私地追夢？」

心理狀況一直變差，Vivian確診患上嚴重抑鬱症，花近一年時間才走出負面情緒的陰霾。她指除靠藥物外，也有家人全心全意的支持做最強後盾，現時爸爸亦在良好地康復中。

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谷婭溦謂：「爸爸看得出我很難過但仍很支持我，媽媽與姨姨也一直陪伴我，從不會因為我事業未有成就而怪責。後來我也漸漸看開，心態有很大改變，現在想起也很對不起以前的自己。」

她笑指自己雖然外表嬌小像小朋友，但其實內心堅強獨立，是遇到難題也不會放棄的人。她近日亦推出另一首歌曲《該如何放棄愛》，以追尋真愛比喻堅持不放棄的人生態度。

留港5年，Vivian漸把廣東話當作母語，認識不少朋友令她在異鄉感受到家的溫暖。

對追夢的堅持也有了新領悟：「現在我不會再與人比較，即使路再難行也沒有所謂，因為我知道努力與付出會有人看到就是值得。往後只要有一首歌，我也要將它變作谷婭溦的歌，是我由心出發，傳遞正能量，用音樂感染別人的作品。」

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