  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (週三) 11:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禦寒大法】氣溫下降「9:1法則」揀保暖羽絨　洋蔥式穿搭法應付溫差避免受寒

兒童健康 11:00 2020/12/30

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

踏入冬天天氣持續寒冷，不少家長為小朋友準備羽絨保暖，但羽絨如何選擇才保暖呢？TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請FILA Kids銷售助理Yvonne，分享選擇及保養羽絨的心得，亦會介紹穿搭方法，讓小朋友過暖笠笠的冬天。

回彈性愈高愈保暖

家長或會感到「頭痕」，羽絨怎樣選才會保暖？Yvonne指出，家長在選購羽絨時，可以按壓羽絨的回彈性，以及羽絨比例得知羽絨的保暖效果。按壓羽絨時，若羽絨很快便能回彈，代表羽絨充氣愈快，亦愈保暖。

一件羽絨外套由羽毛及絨毛組成，Yvonne指衣服內含有的絨毛成分愈高，代表愈保暖。羽絨外套的最佳充絨比例為90%的絨毛與10%的羽毛，羽毛雖然沒有保暖度，卻因為其平面結構而具有支撐力，能夠避免羽絨受壓和遇潮後不易回彈的情形，使衣服保有空氣，幫助蓄熱。

雖然羽絨可以保暖，但遇水後會失去保溫功能。一家大細若到雪地遊玩，可考慮選擇可拆式兩件裝的羽絨。Yvonne指外層是擋風、防潑水的大褸，可減低羽絨濕水的機會。

式穿搭法應付溫差

要應付香港日夜溫差，Yvonne推薦「洋蔥式穿搭法」，在內搭配羽絨背心，外面加大褸，有保暖效果之餘，亦方便穿脫。Yvonne亦提醒，選擇合身的羽絨很重要，因為羽毛及絨毛等保暖材料皆是靠體溫加熱，當羽絨越貼近皮膚，越容易接觸體表溫度，保暖效果也更好。

清洗羽絨勿用洗衣粉

選擇羽絨之後，要以合適方法清洗及保養，才能保持羽絨保暖效果。Yvonne指每件羽絨的洗滌方法都不一樣，清洗之前應該先閱讀清楚洗衣標籤，注意水溫、能否加入清潔劑、洗衣粉等，以免破壞服裝。

不少家長會拿羽絨褸去專業乾洗，但其實用洗衣機清洗一樣可以。Yvonne強調將羽絨褸放入洗衣袋之後，要加入中性洗衣液，切勿用洗衣粉、漂白劑和柔順劑，以免化學成分殘留或破壞羽絨。

Yvonne提醒，清洗羽絨之後，不要放在太陽下暴曬。羽絨乾透後，可用手或衣架輕輕拍打外套，讓洗滌時結成一團的羽毛及絨毛恢復蓬鬆狀態，當外套全乾透之後，便會變回輕爽如新，且保暖依舊。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

相關文章

【育兒心得】小朋友幾歲要與父母分房瞓？ 「逐漸遠離」法訓練子女獨立睡覺
12:00 2020/12/02
【育兒心得】小朋友幾歲要與父母分房瞓？ 「逐漸遠離」法訓練子女獨立睡覺
【氣管敏感】小朋友久咳不愈未必是感冒未清 中醫拆解氣管敏感三大成因
12:00 2020/12/09
【氣管敏感】小朋友久咳不愈未必是感冒未清 中醫拆解氣管敏感三大成因
【戰勝濕疹】與兒子走過11年患上濕疹路 媽媽分享日常對抗濕疹實戰心得
10:39 2020/12/16
【戰勝濕疹】與兒子走過11年患上濕疹路 媽媽分享日常對抗濕疹實戰心得
兒童健康 寒冷天氣 天氣 香港 天文台

最高瀏覽

【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
11:23 2020/12/29
【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑
16:02 2020/12/29
【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑
【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民
10:45 2020/12/29
【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民