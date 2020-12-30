【禦寒大法】氣溫下降「9:1法則」揀保暖羽絨　洋蔥式穿搭法應付溫差避免受寒

踏入冬天天氣持續寒冷，不少家長為小朋友準備羽絨保暖，但羽絨如何選擇才保暖呢？TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請FILA Kids銷售助理Yvonne，分享選擇及保養羽絨的心得，亦會介紹穿搭方法，讓小朋友過暖笠笠的冬天。

回彈性愈高愈保暖

家長或會感到「頭痕」，羽絨怎樣選才會保暖？Yvonne指出，家長在選購羽絨時，可以按壓羽絨的回彈性，以及羽絨比例得知羽絨的保暖效果。按壓羽絨時，若羽絨很快便能回彈，代表羽絨充氣愈快，亦愈保暖。

一件羽絨外套由羽毛及絨毛組成，Yvonne指衣服內含有的絨毛成分愈高，代表愈保暖。羽絨外套的最佳充絨比例為90%的絨毛與10%的羽毛，羽毛雖然沒有保暖度，卻因為其平面結構而具有支撐力，能夠避免羽絨受壓和遇潮後不易回彈的情形，使衣服保有空氣，幫助蓄熱。

雖然羽絨可以保暖，但遇水後會失去保溫功能。一家大細若到雪地遊玩，可考慮選擇可拆式兩件裝的羽絨。Yvonne指外層是擋風、防潑水的大褸，可減低羽絨濕水的機會。

洋蔥式穿搭法應付溫差

要應付香港日夜溫差，Yvonne推薦「洋蔥式穿搭法」，在內搭配羽絨背心，外面加大褸，有保暖效果之餘，亦方便穿脫。Yvonne亦提醒，選擇合身的羽絨很重要，因為羽毛及絨毛等保暖材料皆是靠體溫加熱，當羽絨越貼近皮膚，越容易接觸體表溫度，保暖效果也更好。

清洗羽絨勿用洗衣粉

選擇羽絨之後，要以合適方法清洗及保養，才能保持羽絨保暖效果。Yvonne指每件羽絨的洗滌方法都不一樣，清洗之前應該先閱讀清楚洗衣標籤，注意水溫、能否加入清潔劑、洗衣粉等，以免破壞服裝。

不少家長會拿羽絨褸去專業乾洗，但其實用洗衣機清洗一樣可以。Yvonne強調將羽絨褸放入洗衣袋之後，要加入中性洗衣液，切勿用洗衣粉、漂白劑和柔順劑，以免化學成分殘留或破壞羽絨。

Yvonne提醒，清洗羽絨之後，不要放在太陽下暴曬。羽絨乾透後，可用手或衣架輕輕拍打外套，讓洗滌時結成一團的羽毛及絨毛恢復蓬鬆狀態，當外套全乾透之後，便會變回輕爽如新，且保暖依舊。

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