【親子活動】留家抗疫損幼童語言和社交發展　言語治療師媽媽教玩積木遊戲

▲ 80後言語治療師媽媽Ana指，半歲至6歲的小朋友，可透過積木遊戲掌握語言和社交技能。

疫情下久留在家，對小朋友的語言和社交發展都有影響。80後言語治療師媽媽Ana擁有10年服務學前兒童的經驗，她在FB專頁「言語治療師Lia媽媽與Lia豬豬」分享，半歲至6歲的小朋友，可透過積木遊戲掌握語言和社交技能。

▲ Lia建議小朋友每天應最少玩1小時遊戲，家長可選擇更能發揮創意的開放式玩具。（受訪者提供）

她說：「社交和語言運用都可透過日常生活與他人的接觸中不停練習，例如小朋友跌倒，另一小朋友走過去氹他，其他小朋友見到就會知道這會令人覺得舒服。疫情下小朋友無得返學、去公園，即使家長帶小朋友出街，但人與人之間的互動減少，缺乏社交元素。」

▲ Ana指，在安全環境下應讓孩子盡情探索，遏抑反會帶來反效果。（受訪者提供）

她又指出，人的腦部從出生到3歲期間，是吸收和學習速度最快的時間，尤其語言能力。0至6歲是小朋友學語言的黃金時期，家長應與小朋友溝通更多，並誘導他們進行邏輯思考。

Lia建議小朋友每天應最少玩1小時遊戲，家長可選擇更能發揮創意的開放式玩具，例如積木，不同年齡層有不同的玩法和適用種類。

半歲至1歲

玩法：家長先捏摸和拋擲積木，然後引導孩子做出同樣動作，過程中家長可多重複講單詞如「玩積木」、「嘩，拋得好遠喎」，以及玩聲音（Vocal Play），發出「嗚嘩」之類的聲音。

適用積木：可選較軟身和品質較好的積木；另外視乎幼兒的手部肌肉發展，做到抓握動作、5隻手指一齊活動時，可選較大塊的積木。

嬰幼兒自半歲起便會透過模仿視覺物，例如人的表情、動作，來學習社交技巧，以及為往後模仿更為抽象的聲音，從而學習語言的重要先決條件。1歲前牙牙學語階段，幼兒主要探索自己的口腔肌肉發出不同聲音，簡單而誇張的聲音帶來語言刺激，激發他們模仿的意慾。

1歲至2歲

玩法：家長訂立規則，雙方輸流疊高積木，砌好若干數量後，數一二三才讓孩子推倒積木；過程中父母多和孩子說短語，例如「爸爸砌紅色積木」、「媽媽擺大積木」等。

適用積木：容易推倒的木積木；另外因應他們開始練習手部力量，可選比較大塊的積木如Mega Bloks。

這個年齡層的小朋友專注在肌肉發展，喜歡運用身體做動作，探索過程中追求感官刺激，愈具破壞性愈滿足，例如推倒積木並發出聲響。

有家長會禁止小朋友推倒東西，但Ana指出，在安全環境下應讓孩子盡情探索，遏抑反而會阻礙其發展，並得來反效果。若感官刺激未獲滿足，小朋友或會變本加厲，推倒家裏的東西，又或將這個階段的需要延長至兩歲以後。家長需要滿足小朋友心理和體能發展需要，才可令這個行為慢慢消失。

1歲至2歲是小朋友語言發展最快速的階段，到兩歲時已經能夠理至少100個詞彙、說到50個詞彙並開始講短句，例如「我要玩車車」。而孩子亦已有能力分辨積木的大細、形狀和顏色，父母不妨多講概念詞語如「將紅色積木疊高」，讓他們知道分類的概念。

另外社交技能方面，制定規則亦有助小朋友將來與人相處時懂得排隊和遵守規則。

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2歲至3歲

玩法：彷砌積木，難度較低可以實物彷砌，掌握後可提升難度，由家長拍攝砌好的積木，讓孩子看着相片彷砌。

適用積木：可玩磁性積木（Magnetic Tile）或Lego幼兒系列Duplo。

過程中小朋友或會遇到困難，家長可教導小朋友如何解決，引導觀察和邏輯思考，例如看看黃色積木旁邊的是甚麼顏色，這有助小朋友提升觀察能力、自行解決困難的能力和溝通技巧。

Ana建議家長在過程中可嘗試講更多概念擴張句子，例如「爸爸疊黃色積木，將正方形積木擺在長方形積木上面」。另外，對住相片彷砌可訓練小朋友的空間感，讓小朋友準備之後學寫字。

3歲至4歲

玩法：障礙遊戲，家長與孩子中間隔着紙板，家長可為孩子發出指令怎樣砌，雙方砌好後再對比是否一樣。若由孩子發出指示，可嘗試比較簡單的形狀。

適用積木：可玩成人呎吋Lego。

這個年齡層的小朋友，語言發展已去到有能力說較長篇的話，懂得使用連接詞如首先、跟住、因為、所以等，因此家長的指示亦可相應加長。積木數量則根據小朋友的理解能力和專注力而定，Ana指，3歲小朋友約可玩到15分鐘遊戲。

4歲至6歲

玩法：以積木砌出情境，並創作故事。家長可在旁輔助，引導故事發展。

適用積木：可玩成人呎吋Lego。

小朋友最初所創作的故事比較簡單，只有時間、人物和地點，漸漸便可講述事情起因、經過發展、結果和人物感受。

家長在輔助講故事時要有結構，可跟隨故事文法，包括背景、時間、人物、地點、起因、經過、結果和感受這些重要元素去幫助小朋友發展敘事技巧。社交方面，雙方可扮演角色和對話，角色會在不同處境遇上難題，小朋友可發展解決困難的能力。

作者：陸明敏