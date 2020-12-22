【新冠肺炎】基督教聯合醫院一名89歲女病人確診　同病格6名病人被列作密切接觸者

▲ 基督教聯合醫院一名89歲女病人確診新冠肺炎。(經濟日報資料圖片)

基督教聯合醫院於今日（22日）公布，一名89歲女病人於12月20日因跌倒被送到基督教聯合醫院急症室求診，其後被轉送至內科及老人科病房接受進一步治療，醫護人員按程序進行入院篩查檢測，為她安排新冠肺炎深喉唾液檢測，檢測結果為陽性。該名病人被轉至隔離病房繼續治理，現時情況穩定。



該院感染控制組進行接觸追蹤調查，該名病人在內科及老人科病房留醫期間一度沒有正確佩戴口罩，同一病格內6名病人被列作密切接觸者，需要接受為期14日的隔離檢疫。院方為她們安排檢測，全部結果呈陰性。院方為同一病房內其餘40名病人，包括2名已轉至靈實醫院治理的病人進行檢測，該病房一度暫停所有收症及出院，得知全部結果呈陰性後，已重開有關病房。



急症室及有關病房之職員均有按照感染控制指引穿戴合適個人防護裝備，期間沒有為病人進行任何霧化程序，至今沒有職員被列為密切接觸者。接觸追蹤調查仍在進行中。



醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。醫院呼籲病人必須聽從醫護人員指示，在醫院範圍內正確佩戴口罩，以避免增加醫護人員和其他病人的感染風險，影響醫院運作。

記者：洪芷晴