包山王黎志偉挑戰攀登300米高摩天大廈　為脊髓損傷患者籌款購買機械腳

▲ 黎志偉將於明年1月9日挑戰攀上逾300米高的荃灣如心廣場。（受訪者提供）

曾奪亞洲攀石賽冠軍、有「包山王」之稱的輪椅攀登者黎志偉，4年前曾成功攀登獅子山。他將於明年1月9日挑戰攀上逾300米高的荃灣如心廣場，為脊髓損傷患者及行動不便的病人籌款，購買「機械腳」等復康儀器及進行相關研究，令更多脊髓損傷患者可「再次行走」，並勉勵港人「相信自己、心存盼望、攀返上去」，合辦機構華懋集團承諾作出目標為300萬元的配對捐款。

挑戰活動名為「Urban Climb 300M+」，由黎志偉與友人共同創立的非牟利機構Ignite Community Services主辦，受惠機構為香港大學矯形及創傷外科學系，善款將用於其「Get Up and Walk」項目。

華懋集團已承諾作出配對捐款，捐出與市民大眾總捐款金額相應的善款數目予受惠機構，集團的捐款目標為300萬元；市民可透過港大醫學院矯形及創傷外科學系的網頁直接捐款，捐款詳情可致電2255 4107。

黎志偉將於2021年1月9日在華懋集團旗下、樓高約320米的荃灣如心廣場進行，高度與法國的埃菲爾鐵塔相約，現為新界區最高之建築物。

黎志偉形容，2020年是極不容易的一年，希望藉今次攀登挑戰，於新年實現自己的夢想， 並鼓勵香港人即使在艱難時候，仍然要相信自己、心存盼望、攀返上去，同時希望用行動喚起市民大眾對殘疾人士的尊重，促進社會共融。

若今次攀登成功，黎志偉將成為世界上首名攀登建築物的輪椅使用者，挑戰日當天市民可透過 「Ignite Community Services」及「黎志偉」面書專頁收看直播。

▲ 黎志偉曾在4年前成功攀登獅子山。（受訪者提供）

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責任編輯：馮琪雅