【防疫抗疫基金4.0】跨境客運界冀政府延保就業　向跨境車輛發一次性資助

▲ 跨境客運業界不滿未能受惠於新一輪防疫抗疫基金。（尹櫻霖攝）

立法會財委會昨通過第四輪防疫抗疫基金。中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝今稱，跨境巴士已停工近11個月，卻未能受惠於今輪資助，認為「在邏輯上說不去」，指業界有實際和緊急的需要。他促請當局延長保就業計劃三個月，向3700名業界從業員每月發放9000元，並向跨境巴士和跨境出租的士，分別發放十萬元及八萬元的一次性資助。

跨境客運業界代表今日聯同一眾建制派立法會議員，召開記者會。跨港粵直通巴士協會秒書長張劍平會見傳媒時表示，業界對於未能在今輪資助中受惠，感到憤怒，他亦感到十分驚訝，認為業界受到政府不公平待遇。

旅遊界立法會議員姚思榮批評政府忽視跨境客運業界，促請政府重新檢視現時的撥款安排，減輕疫情對業界的打擊。

民建聯立法會議員柯創盛形容當局「不食人間煙火」，忽略跨境客運業界正面對的困境，希望港府重新檢視對跨境巴士業界的支援。

新一輪防疫抗疫基金中，政府稱9億元預留應急。航空交通界立法會議員易志明建議，當局應從相關備用款中，撥款予海陸空相關跨境客運業界。他認為，相對其他行業，跨境客運業界面對的困難較重，因為已持續停工近11個月。

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記者：尹櫻霖