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【新冠肺炎】漁護署稱居於深井的松鼠狗在病毒測試呈陽性反應　狗主是確診者的密切接觸者

社會 20:09 2020/12/22

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漁護署今日（22日）表示，該署接收的一隻狗隻，其樣本對新冠肺炎測試呈陽性反應。(經濟日報資料圖片)

漁護署今日（22日）表示，該署接收的一隻狗隻，其樣本對新冠肺炎測試呈陽性反應。

署方指，有關個案涉及一隻居於深井的松鼠狗，由於其畜養人為新冠肺炎確診個案的密切接觸者，狗隻於12月15日被送到漁護署接受檢疫。該署為其抽取的樣本對新冠肺炎呈陽性反應，但該狗隻沒有任何與新冠肺炎相關的病徵。漁護署會繼續為該狗隻進行密切監察及反覆測試。

發言人提醒，畜養寵物人士須保持良好衞生習慣（包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物），並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色。寵物畜養人士除應時常保持良好衞生習慣外，不論任何情況，都不應棄養寵物。

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責任編輯：洪芷晴

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