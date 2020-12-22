人大常委會討論區議會代表性　料廢除117選委席位及6個立法會議席

▲ 全國人大常委會一連五日在北京舉行，會議將觸及選舉委員會、立法會的組成。（資料圖片）

全國人大常委會今日起，一連五日在北京召開。據悉，人大常委會日內將討論，區議會作為「區域性組織代表」，是否應在選委會及立法會內佔有席位。因此，1200名選舉委員會中的117個區議會選委席位，以及涉及6個區議會的立法會議席，將直接受到影響，很大機會被廢除。

據了解，一旦人大常委會認為，區議會不適宜佔有選委會及立法會議席，將適用於明年底的選委會換屆選舉，以及明年立法會換屆選舉。上屆選委會，民主派本身手握322席，主導區議會的民主派本來可增加117個選委會議席，具有下屆特首選舉參與造王能力，但如今恐怕得而復去。

目前，2名循俗稱超級議席晉身的立法會議員，包括民建聯李慧琼及周浩鼎，可完成餘下屆期，但若明年爭取連任，便要轉戰其他直選。

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記者：陳宛彤