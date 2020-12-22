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【新冠肺炎】公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃申請期昨日屆滿　共收3500宗申請

社會 21:34 2020/12/22

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第三輪「防疫抗疫基金」當中的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃申請期已於昨日屆滿，申請人須於明年1月31日前提交合約及完成有關安裝。(經濟日報資料圖片)

食環署發言人於今日（22日）表示，第三輪「防疫抗疫基金」當中的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃申請期已於昨日屆滿，申請人須於明年1月31日前提交合約及完成有關安裝，食環署在巡查及確保有關安裝完成後會盡快發放資助。

署方表示，於申請期內共收到超過3,500宗申請，再加上已提供非接觸式付款方式而又未擬申請資助的租戶檔位，預計可為顧客提供非接觸式付款方式的公眾街市檔位將佔全港食環署街市已租出檔位的百分之30。

政府於10月15日推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，以減低病毒在街市環境中傳播的風險。有關計劃為食環署轄下街市檔位（包括熟食檔位）租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助，用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費。為方便合資格公眾街市租戶有更多時間準備申請，食環署早前將計劃的截止申請日期延長至12月21日。

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責任編輯：洪芷晴

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