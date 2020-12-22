台媒指港府擬禁兩地大學交流　教育局澄清港區國安法不影響院校交流

▲ 對於有境外媒體報道指政府計劃禁止本港大學與台灣的大學交流，教育局今日（22日）發稿澄清絕無其事。（資料圖片）

​就有境外媒體報導指，港府計劃禁止本港大學與台灣的大學交流，教育局今日（22日）發稿澄清絕無其事，並對有關失實報道表示遺憾。

教育局發言人重申，港區國安法旨在防範、制止和懲治危害國家安全的罪行，不會影響香港居民根據《基本法》所享有的合法權利和自由，《基本法》第34條和第137條對學術自由和院校自主的具體保障仍然有效，並不影響學者或專上教育院校與境外合作伙伴的正常交流活動。

教育局指，學術自由是香港一直推崇的重要社會價值，亦是香港高等教育界賴以成功及享譽全球的基石，學術自由及院校自主亦受《基本法》保障，政府一直致力維護，又指香港各專上院校均是獨立自主的機構，在管理校政上享有自主權，政府不會干預院校與本地或境外學術機構的學術交流，而院校亦有責任確保其運作符合法例要求以及學生和社會整體的利益。

早前有台灣媒體引述消息指，港府擬要求香港的大學中斷與台灣各大學的交流合作，以免香港年輕人到台灣受民進黨政府煽動，回港從事反政府的政治活動。

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責任編輯：馮琪雅