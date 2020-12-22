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【確診大廈】觀塘區單日增8病例再成榜首　濱景花園、GRANDYOHO、嘉湖山莊景湖居上榜

社會 21:57 2020/12/22

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（馮漢柱攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

屯門2

  • 大興花園 1 期 2 座
  • 富泰邨美泰樓

荃灣1

  • 樂悠居

觀塘8

  • 油翠苑沃美閣
  • 秀茂坪南邨秀好樓
  • 觀塘花園大廈玉蓮臺
  • 觀塘花園大廈玉蓮臺
  • 坪石邨藍石樓
  • 順利邨利康樓
  • 富麗花園牡丹閣
  • 鯉魚門邨鯉興樓

深水埗6

  • 順寧道秀怡閣
  • 曼克頓山 1 座
  • 李鄭屋邨廉潔樓
  • 銀輝樓
  • 大埔道 41 號
  • 維邦大廈

西貢5

  • 廣明苑廣寧閣
  • 廣明苑廣寧閣
  • 翠林邨安林樓
  • 尚德邨尚禮樓
  • 欣明苑欣松閣

葵青3

  • 長亨邨亨俊樓
  • 長亨邨亨俊樓
  • 美景花園 11 座

黃大仙5

  • 慈正邨正泰樓
  • 坪石邨金石樓
  • 鳳德邨紫鳳樓
  • 宏景花園 2 座
  • 龍蟠苑龍璧閣

沙田4

  • 濱景花園 3 座
  • 沙田第一城 21 座
  • 博康邨博裕樓
  • 豐盛苑榮盛閣

九龍城3

  • 九龍獅子石道 91 號
  • 東頭(二)邨振東樓
  • 馬頭圍邨芙蓉樓

元朗4

  • 嘉碧峰
  • 豐裕軒
  • GRANDYOHO 5 座
  • 嘉湖山莊景湖居 11 座

油尖旺3

  • 利鴻大樓
  • 華美達華麗酒店
  • 維港灣飯店

北區1

  • 粉嶺東閣圍

離島3

  • 海馬徑
  • 映灣園 2 期映濤軒 6 座
  • 逸泰居

南區1

  • 鴨脷洲邨利澤樓

東區2

  • 明華大廈 A 座
  • 小西灣邨瑞隆樓

中西區1

  • 永利街 3 號

葵青3

  • 長亨邨亨俊樓
  • 長亨邨亨俊樓
  • 美景花園 11 座

大埔1

  • 大窩村

灣仔2

  • 灣仔帝盛酒店
  • 麗駿酒店

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文 

疫情 衞生防護中心 九龍城 坪石邨 紫鳳樓 富麗花園 美景花園 新冠肺炎 肺炎

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