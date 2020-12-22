【確診大廈】觀塘區單日增8病例再成榜首 濱景花園、GRANDYOHO、嘉湖山莊景湖居上榜
社會 21:57 2020/12/22
本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
屯門2
- 大興花園 1 期 2 座
- 富泰邨美泰樓
荃灣1
- 樂悠居
觀塘8
- 油翠苑沃美閣
- 秀茂坪南邨秀好樓
- 觀塘花園大廈玉蓮臺
- 觀塘花園大廈玉蓮臺
- 坪石邨藍石樓
- 順利邨利康樓
- 富麗花園牡丹閣
- 鯉魚門邨鯉興樓
深水埗6
- 順寧道秀怡閣
- 曼克頓山 1 座
- 李鄭屋邨廉潔樓
- 銀輝樓
- 大埔道 41 號
- 維邦大廈
西貢5
- 廣明苑廣寧閣
- 廣明苑廣寧閣
- 翠林邨安林樓
- 尚德邨尚禮樓
- 欣明苑欣松閣
葵青3
- 長亨邨亨俊樓
- 長亨邨亨俊樓
- 美景花園 11 座
黃大仙5
- 慈正邨正泰樓
- 坪石邨金石樓
- 鳳德邨紫鳳樓
- 宏景花園 2 座
- 龍蟠苑龍璧閣
沙田4
- 濱景花園 3 座
- 沙田第一城 21 座
- 博康邨博裕樓
- 豐盛苑榮盛閣
九龍城3
- 九龍獅子石道 91 號
- 東頭(二)邨振東樓
- 馬頭圍邨芙蓉樓
元朗4
- 嘉碧峰
- 豐裕軒
- GRANDYOHO 5 座
- 嘉湖山莊景湖居 11 座
油尖旺3
- 利鴻大樓
- 華美達華麗酒店
- 維港灣飯店
北區1
- 粉嶺東閣圍
離島3
- 海馬徑
- 映灣園 2 期映濤軒 6 座
- 逸泰居
南區1
- 鴨脷洲邨利澤樓
東區2
- 明華大廈 A 座
- 小西灣邨瑞隆樓
中西區1
- 永利街 3 號
葵青3
- 長亨邨亨俊樓
- 長亨邨亨俊樓
- 美景花園 11 座
大埔1
- 大窩村
灣仔2
- 灣仔帝盛酒店
- 麗駿酒店
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記者：鄧凱文