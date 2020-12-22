【新冠肺炎】初創研室外消毒機械人 獲公營機構試用

▲ 機械人搭載人工智能，可識別需要消毒的物件，亦可以用不同角度、高度噴灑消毒劑。（路邦科技提供圖片）

新冠肺炎肆虐，政府早前推出「公營機構試用計劃」項目特別徵集，特別支持防疫科技的開發和應用，有初創公司研發了5G室外消毒機械人，可以在室外自動消毒較多人接觸的地方，獲機電工程署、康文署等部門試用，在海濱等測試。

數碼港初創公司路邦科技主力研發機械人，初創因應疫情開發5G室外消毒機械人「守護」，經5G網絡透過系統控制，能夠在不同地形包括石屎路、盲人路釘、木地板等運作，亦能上下坡。機械人搭載人工智能，可識別需要消毒的物件，亦可以用不同角度、高度噴灑消毒劑，亦可按地圖為運作排期。而除噴灑消毒劑外，機械人同樣可以淋水澆花。

初創指，每小時都派人對室外場所消毒是不現實，室外場地廣闊，人手消毒也可能不夠徹底完整，遺漏一些關鍵地方，因而開發這款機械人。

初創早前已在「公營機構試用計劃」項目特別徵集中獲批，並在11月獲機電工程署總部及海關提供場地測試，亦在西區、灣仔、荃灣等海濱試用，測試穩定性。

▲ 室外消毒機械人可在不同地形運作。（路邦科技提供圖片）

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記者：徐紹軒