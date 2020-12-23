人大常委會擬廢除6個立法會區選議席　另設新議席取替

▲ 立法會6個代表區議會的議席，料將被廢除。（資料圖片）

全國人大常委會一連五日在北京召開，據悉，會上將審視區議會的憲制角色，1200人選舉特首的選舉委員會中，117個區議會界別議席將被廢除。

另外，現時6個來自區議會的功能界別議席，包括5席俗稱超級區議會的區議會（第二），及1席由區議員互選產生的區議會（第一），料也將被廢除，改由新的議席取代。

基本法規定，負責選出特首選舉的選舉委員會組成，包括「區域性組織代表」，但2010年基本法附件一進一步指明為「區議會議員的代表」，目前於1200人選委會中佔117席。

據了解，正在北京舉行的全國人大常委會，將討論區議會作為「區域性組織」的代表性，料認為區議會只是地區諮詢組織，不適宜在選舉特首及立法層面佔有重大角色，故下屆選舉開始，分別撤銷區議會相關席位。詳情即看：【下一頁】

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記者：葉紹堅、陳宛彤