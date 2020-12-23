【Netflix電影】佐治古尼自導自演《永夜漂流》 零下40度冰島拍攝末日反思【有片】

▲ 佐治古尼在《永夜漂流》演年過70滄桑老科學家。

相隔4年，荷里活型佬佐治古尼（George Clooney）終於有新作推出。Netflix原創電影《永夜漂流》（The Midnight Sky）標誌著他再次自導自演，講述一個以2049年為背景的末日災劫故事。他更形容這部小說改編的電影彷彿結合了《引力邊緣》（Gravity）、《復仇勇者》（The Revenant）的元素。



曾獲奧斯卡最佳男配角的佐治古尼，最為主流觀眾認識的是由他跟群星主演的《盜海豪情》（Ocean's 11）系列商業大片。

演而優則導的他卻是喜歡拍言志電影，如2005年有關傳媒和政治的黑白片《各位觀眾晚安》（Good Night and Good Luck），就一舉獲得包括最佳導演等6項奧斯卡提名。他近年結婚後，專注做住家男人，而相隔4年，他終於有自導自演新作推出。

佐治演孤獨科學家

電影《永夜漂流》改編自美國知名作家 Lily Brooks-Dalton 所著並的2016年小說《Good Morning， Midnight》，由《復仇勇者》（復仇勇者）編劇 Mark L. Smith執筆。

演員方面，有《俠盜一號： 星球大戰外傳》（Rogue One：A Star Wars Story）的菲莉絲迪鍾斯 （Felicity Jones）、《登月第一人》（First Man）的凱爾錢德勒 （Kyle Chandler）以及《馬丁·路德·金－夢想之路》（Selma）的大衛奧伊羅 （David Oyelowo）演出。



影片以2049年為背景，佐治古尼飾演年過70的天文科學家Augustine，見證災難席捲地球而成為倖存者，但身患絕症的他決定不跟隨其他科學家返回家鄉，獨自留守於北極圈內的天文觀測站。

與此同時，以尋找木星附近有沒有適合人類居住的星體為使命的異空號仍然在外太空，當中的5位太空人跟地球失聯3星期。為了通知異空號不要回航地球，Augustine在嚴寒下設法和太空人聯絡。

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《復仇勇者》＋《引力邊緣》

就在此時，Augustine忽然遇上一位跟家人失散未有離開北極的小妹妹（Caoilinn Springall飾演），也因此本來孤身一人的他便忽然多了一份責任，力抗外在的惡劣的生存環境，努力照顧女孩。

佐治古尼形容此故事有《復仇勇者》（The Revenant）的元素，全因他主演的部分在冰島取景，以圖拍出末日異境的感覺。然而，他每場戲都要忍受逼近颶風級的狂風呼嘯、在零下 40 度低溫中拍攝，絕對是一場體力與耐力的嚴峻考驗。59歲的他就笑說，每天面對風霜，根本不用化妝，就可以看起來像 70 歲了。

對家人思念激發活著勇氣

另一邊廂，5位太空人長年累月與世隔絕，異常孤寂，再加上他們在返航途中竟與地球失聯期間，他們靠著對家人的思念，才激發出繼續活下去的勇氣。這部片的故事，就令人想起《引力邊緣》。



此片雖然有暴風雪場面，又有驚心動魄的外太空意外，但它的重點始終在思考人與人之間的聯繫，特別是逐漸揭開主角的過去，以及人與人之間的關係後，故事主題就明顯不過了。

佐治古尼早前接受外媒訪問時便說，這部片剛趕及在今年初疫情未大爆發前拍完，但相信今時今日觀眾會對當中強調那種與家人失去聯擊的痛苦，被迫隔絕的孤獨，特別有共鳴。 （12月23日於Netflix上綫）

