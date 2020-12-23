【台灣破功】染疫紐籍機師執勤時一直咳嗽不戴口罩　機師：自己沒病台灣人惡意中傷

▲ 染疫紐籍機師執勤時一直咳嗽不戴口罩

新冠肺炎疫肆虐全球，台灣自今年4月中以來，連續253天錄得本地零感染「破功」，台灣中央流行疫情指揮中心22日公布，當地新增3宗新冠肺炎確診個案，當中涉及1宗本地感染個案（編號：771），屬早前確診的紐西蘭籍機師的接觸者（編號：765）。台媒揭發，該名機師在社交平台上載戴口罩頭像，看似嚴守防疫措拖，但實際上在飛機上不戴口罩狂咳。

台灣中央流行疫情指揮中心早前公佈個案詳情，指第765宗確診外藉機師早前接受調查時，表示無法回想確切活動史，亦無提及與第771宗確診女友人接觸，當地警政單位於12月21日調查活動軌跡，發現其於12月8日曾訪新光三越天母店、12月10日曾到SOGO天母店及12月11日好市多南崁店。

記者會上有記者提問，機師在執勤時沒戴口罩會否被罰，指揮官陳時中表示目前仍在調查中，但直言「在開罰上有一點點困難」，主要原因是條例列明「經勸導後」，但當時在場人士因其機長身份所以沒有人勸他戴上口罩，而另外兩名均確診機組人員（編號:760、766）雖然發現機長一直咳嗽，但當時以為「是空氣很乾」所致，所以沒有勸他戴上口罩。

有台媒又發現，該名機師為國籍航空777正機師，妻兒居於外國，而其社交平台帳戶的頭像亦是戴上口罩的卡通個人化貼圖，看來非常注重防疫措施，但台媒引消息指出，該名機師及至女友人確診當天早上都認為自己沒病，是台灣人惡意中傷他，且根據同事片面之詞就判定他染疫。

同場加映:理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平！



【TOPick 6 周年】送6千份威露士自動泡沫洗手液機(價值$269) ：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林卓昕