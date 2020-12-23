【香港愛情故事】游嘉欣棄男神與富二代　兵仔林正峰升呢成候補大將軍【有片】

▲ 10個男仔9個兵。

《香港愛情故事》在昨晚（12月22日）大結局！《香港愛情故事》因題材貼地引起不少回響，當中游嘉欣所飾演的「檸檬女神」子婷終於覺醒，不選男神或富二代，令身邊不離不棄「萬能兵」凱傑（林正峰飾）升呢做「候補大將軍」。

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▲ 子婷集合娘娘特質。（《香港愛情故事》劇照）

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全力保護娘娘

子婷因一腳踏兩船而被網絡欺凌，凱傑不顧自身安危，即使被「人肉起底」仍堅持為子婷說話，令子婷十分感動。

為了不讓身邊的人受到傷害，子婷透過直播，在浩楠（徐文浩飾）面前承認自己的過錯並道歉，令事件平息。

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最終子婷沒有選擇富二代或男神，打算靠自己的努力闖出一片天空。在發現凱傑製作甜品的天份時，子婷決定和凱傑「拍住上」。

此時，凱傑的朋友問：「你追到女神了嗎？」，凱傑看著朝氣勃勃的子婷回覆：「順其自然。」

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▲ 為博女神一笑。（《香港愛情故事》截圖）

凱傑有望做將軍

所謂香港「10個男仔9個兵，仲有1個畀人叮」，相信不少人均對當兵或收兵有深刻經歷。

《香港愛情故事》中的凱傑更一人分飾多「兵」，最終換來娘娘身邊的資格。

▲ 升格大將軍順其自然。（《香港愛情故事》截圖）

「養兵千日用在一朝」，當子婷失意之時，凱傑立即化身「伙頭兵」製作精緻甜品以博女神一笑。而且在子婷受千夫所指時，凱傑「哨兵」上身，為子婷護航，更無時無刻在子婷身邊出現。

最後，子婷在經歷一腳踏兩後身心疲累，子婷身邊只有凱傑在默默守護，似乎二人關係或可再進一步，凱傑有望「升呢」。

香港「兵役」制度

曾有網民整理「兵」分多種，比如「哨兵」負責叫醒娘娘起身返學或返工等基本職責。「伙頭兵」為娘娘送外賣。「運輸兵」負責接載娘娘。「醫護兵」就是當娘娘生病時要伴其左右。「水兵」就是娘娘的「人肉ATM」。

「後勤兵」最慘〝當娘娘有任何奇難雜症，比如整電腦、整手機、做Group Project等，均要負責。

所有兵最大願望就是成為「大將軍」，即正印男友，凱傑終於「升呢」成為大將軍候補。

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