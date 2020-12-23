【新冠肺炎】新增17間食肆曾有確診者到訪　旺角富達大廈大家樂、沙田一粥麵上榜

▲ 新增17間食肆曾有確診者到訪，包括旺角富達大廈大家樂、沙田一粥麵上榜。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港昨日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衛生防護中心昨晚新增確診者行蹤，新增17間餐廳有確診者到訪，遍佈港九新界各區。其中#7972患者曾於12月16日一天內到訪3間食肆。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下：（地區、報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期、個案編號）：

港島區：

東區 渣華道 84號 榮記餐廳小廚 12/12/2020 7669

東區 英皇道 953號 M6 冰室 12/12/2020 7669

東區 和富道 21-53號 十二味 12/12/2020 7830

九龍區：

油尖旺 富達大廈 大家樂 16/12/2020 7972

油尖旺 統一大廈 金發餐廳 16/12/2020 7972

油尖旺 嘉榮大廈 好彩海鮮酒家 18/12/2020 8037

深水埗 麗新商業中心 壽司郎 11/12/2020 7496

龍城 何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店 15/12/2020 7972

觀塘 寶達商場 木兆小品 13/12/2020 7740

觀塘 秀茂坪商場 慶相逢喜讌 15/12/2020 7990

黃大仙 Mikiki Mos Burger 17/12/2020 8172

新界區：

沙田 置富第一城樂薈 一粥麵 09/12/2020 7710

沙田 置富第一城 台灣麵 11/12/2020 7710

沙田 金山樓 明星海鮮燒鵝專門店 17/12/2020 7990

大埔 昌運中心 龍廷薈酒家 16/12/2020 7990

大埔 富亨商場 嘉年華海鮮酒家 16/12/2020 7990

北區 祥華商場 明星皇宮 16/12/2020 7972

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責任編輯：羅嘉欣