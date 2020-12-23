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【腹膜炎】9歲仔狂嗌肚痛媽媽以為考試詐病　醫生確診腹膜炎：盲腸都爛掉

兒童健康 11:10 2020/12/23

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9歲男童因為延遲就醫，盲腸炎惡化成腹膜炎。

「詐肚痛」是不少孩子拒絕上學或考試的手段，令家長聽到子女喊肚痛，往往掉以輕心。台灣有媽媽就曾經誤以為兒子因害怕考試而扮肚痛，拒絕帶他去求醫，直至孩子發燒，送院才發現患腹膜炎，甚至「整個盲腸都爛掉」。

台灣外科醫生江坤俊近日在電視節目《媽媽好神》中透露，曾遇見一名媽媽接到9歲兒子學校老師的電話，老師表示，孩子一直說肚子不舒服，午餐也沒有胃口吃，建議媽媽來帶兒子看醫生。不過，媽媽卻不以為然，表示前一天已經去過診所，是腸胃炎，

他每次只要遇到考試就這樣，不用理他。

江醫生指，媽媽誤以為孩子詐肚痛而延遲就醫。（影片截圖）

盲腸炎惡化成腹膜炎

兒子如此忍痛了一整天，直至爸爸晚上7時許下班回家，見兒子抱著肚子、縮成一團在做功課，覺得不對勁，於是為他探熱，發現兒子已高燒39.5度，即時送到急症室。

醫生一摸就搖頭，原本只是輕微的盲腸炎，但因為拖延太久，惡化成腹膜炎，電腦斷層掃瞄顯示，整個盲腸都爛掉。

如果他媽媽早點帶他來，可能只是一個小傷口，搞到後來付出很大的代價。

同場加映︰小兒健脾胃食療

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責任編輯︰王明芳 

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