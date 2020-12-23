以人為本再出發 渠務署推綠化生態設計 重構淨水設施重建方案贏民心

隨着全球經濟愈來愈發達，大量的經濟行為同時會帶來各類型的環境污染，影響你我的生活環境。因此，如何妥善處理污染問題，讓地球資源可持續發展，一直是各地政府需要積極面對的大問題，而當中最難處理的難題之一，正是如何物色選址興建大型廢物處理設施，同時設計出符合周邊社群及社區需要的方案，爭取市民的支持。

過去二十年，香港亦曾積極研究興建焚化爐、擴建堆填區等廢物處理方案，然而卻相繼遭不同的持分者反對，因而寸步難行。無獨有偶，渠務署於二○一五年就上水石湖墟淨水設施重建項目諮詢公眾時，亦曾遇到同樣的難題，一度令項目難以推行。然而，渠務署在二○一七年，與社會創新組織「好單位」（Good Lab）合作，嘗試引入設計思維（Design Thinking），突破傳統的諮詢方式，重新構思重建方案，結果獲得當區居民、環保團體等各個持分者的支持，體現創新及以人為本的精神。

需求導向 真切了解居民聲音

位於上水石湖墟的污水處理廠，佔地約九點四公頃，於一九八四年正式投入服務，屬於二級污水處理廠。污水廠以傳統的活性污泥法（Activated Sludge），利用生物反應池及沉澱池過濾污染物，每日能處理九萬三千立方米污水，應付上水及粉嶺一帶居民的需求。

然而，隨着新界東北的人口日益增長，渠務署於二○一五年已推算，現行的污水廠規模將無法滿足未來的需求，因此計劃擴建約二點五公頃用地，將污水處理廠升級為三級淨水設施，並引入薄膜生物反應器（MBR）及移動牀生物膜反應器（MBBR）兩種新技術，將每日的污水處理量增至十九萬立方米。

可是，當渠務署就重建項目諮詢公眾時，卻遭上水居民激烈反對，認為現有的污水廠、屠房等厭惡性設施，已嚴重影響他們的居住環境，擔心擴建會加重當區負擔。「我們曾就居民的意見修改重建方案，但依然未能得到居民認同。不過，我們依然希望以心為心地去了解了解他們反對背後，是否有更深層次的原因，並盡力盡心去去尋求雙贏的方案。」渠務署高級工程師（污水工程）劉永華說。正因如此，渠務署於二○一七年，便邀請Good Lab合作重新構思方案，並開展了一趟設計思維之旅。

▲ 渠務署高級工程師（污水工程）劉永華指，在推行廢物處理的公共項目時，難免會遇到不同的反對聲音，而渠務署作為政府部門，一直希望能回應不同人士的需求，提出雙贏的方案。

引入生態旅遊 回應社區訴求

設計思維重視觀察，以同理心代入持分者的角度，發掘問題核心，而在Good Lab的策動下，渠務署先後舉辦了一系列的互動工作坊、導賞團等活動，邀請公眾就污水廠重建表達意見，並從中了解居民的真實需求。「我們發現居民原來並非盲目反對重建，而是希望重建污水廠能同時改善區內的居住生活環境，並且增加公共空間，加強與周邊地區的連結。」劉永華說。

與此同時，渠務署還諮詢了來自大學、環保團體等不同範疇和領域內的專家，並將他們的意見納入新方案之中，「我們透過舉辦不同的分享會，又製作立體社區模型，向公眾講解新方案的內容如何回應他們的真實需要，並從中觀察他們的反應，藉此不斷深化探索他們的需求。」渠務署工程師（污水工程）張詠欣補充。

▲ 渠務署透過工作坊讓不同持分者了解污水廠的重建設計方案，並以模型展示重建後周邊社區的面貌，從中收集他們的意見。

以增加區內公共空間為例，張詠欣指團隊就居民的意見，提出新的方案，在原有工程項目的地盤面積內，釋出兩公頃的土地作為共享空間，同時在約三成施工面積加入綠化設計。「構思過程中，我們除了聽取公眾和專家的意見，亦要配合如何善用公帑、可行性等其他實際的考慮。就如以上這些改動，一方面不會增加額外開支，另一方面亦可滿足居民的需求。」

此外，新方案還引入了共享空間的概念，提出與居民及環保團體合作，構思兩條以水資源運用及環保為主題的教育觀光路綫，連結污水廠的周邊地區，藉此讓公眾認識污水處理的知識，同時發掘上水一帶的文化歷史和生態。

▲ 渠務署工程師（污水工程）張詠欣認為應用設計思維，能有效讓公營機構了解持分者的真實需要，對症下藥尋求創新的解決方案。

可想而知，新方案納入了社區、居民、環保團體及專家的多方面參與，而劉永華指，渠務署亦跳出了以問題導向的思考方式，針對用家需求解決問題，「就如我們所定的觀光路綫必須經過一個用於防洪蓄洪池，於是我們向管理層爭取支持將蓄洪池改造為多用途場地，於旱季時開放給公眾用作康樂及休憩途用。管理層更促成部門與水務署合作，推行『全面水資源管理』，將經污水廠淨化的水加工，用作沖廁和非飲用水用途。」他形容，設計思維以需求導向的思考模式，正是推動創新的動力，造就新的可能性。

▲ 渠務署將共享空間的概念放入污水廠重建項目之中，並設計出兩條觀光路綫，帶公眾認識污水廠周邊地區的文化歷史和生態。

共同創作 體現以人為本的威力

經過兩年的重新構思，渠務署於二○一九年，在上水鄉鄉公所舉辦石湖墟淨水設施社區教育日，向公眾展示新的重建方案。劉永華指當日公眾對新方案的反應正面，「新方案更在同年的『公務員優質服務獎勵計劃』中獲獎，為部門打下一支強心針。」他續說。

項目幕後功臣之一，Good Lab行政總裁陸樺（Warren）則形容方案獲得認同，體現了設計思維的威力，「公共服務的核心理念是服務市民，而設計思維正正提倡以人為本。我們藉着由下而上的參與式設計，將公眾納入共同創作（Co-creation）的過程，讓他們不止給予意見，更有機會參與改良方案，令方案能夠真正滿足居民的需要。」

▲ 陸樺認為設計思維背後以人為本的精神，正正符合公共服務為市民服務的理念。

陸樺續指，這個項目的成功，是一個寶貴的經驗，可供其他政府部門及決策者借鑑，「希望日後能有更多部門嘗試引入設計思維，從以人為本的角度推動創新，服務市民大眾。」他說。

▲ 渠務署運用設計思維改良重建方案，並在早前舉辦石湖墟淨水設施社區教育日展示相關的方案設計，並得到不少上水區居民的認同。

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