【有愛社區】熱心員工佈置院舍變機艙　智障院友「飛」芬蘭過白色聖誕

▲ 熱心員工佈置院舍變機艙，智障院友「飛」芬蘭過白色聖誕。

新冠肺炎疫情持續，本港市民難以離港歡度白色聖誕節，為了讓智障院友感受白色聖誕，繼模擬茶樓後，鄰舍輔導會怡東軒院舍一批熱心職員將院舍佈置成機艙，讓智障院友Stayflycation「飛」芬蘭過白色聖誕。大批網民大讚貼心。

鄰舍輔導會昨（22日）在其facebook專頁圖文並茂稱，

為了讓院舍舍友能夠飛去芬蘭感受白色聖誕，一眾院舍的同事絞盡腦汁。

原來東涌怡東軒院舍的職員將院舍布置成機艙，讓智障院友能夠「飛」到芬蘭感受白色聖誕，並笑稱「即日來回芬蘭」及「Stayflycation 」。

從上傳的圖片可見，將隔板製成娛樂顯示屏，還有登記閘口，連服務人員都換上空中服務員裝束及飛機師服裝，等大家可以來一個Stayflycation，即日來回芬蘭。

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帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛稱讚貼心，指「真係好窩心，上次搞酒樓，令老友記飲茶食點心，今次仲勁，直頭衝上雲霄……無得頂」、好有愛！多謝你們這份心思，把院友當孩子般寵。酒樓後又飛機主題非常欣賞好有愛！多謝你們這份心思，把院友當孩子般寵。酒樓後又飛機主題非常欣賞。」亦有網民稱覺得「好好玩」。

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責任編輯：羅嘉欣