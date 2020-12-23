【新冠肺炎】食衞局指逾800名市民　因系統故障未收到檢測結果包括李偲嫣夫婦

▲ 港府在多區設置流動採樣站。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，港府透過多種渠道包括公營診所及私家醫生等為巿民提供免費檢測，以及早偵測確診個案。食物及衞生局表示，由於電腦系統出現技術問題，估計11月底以來，包括李偲嫣夫婦的逾800名市民，在接受政府提供的免費新型冠狀病毒檢測後，未能收到陰性檢測結果的電話短訊通知，當中並無陽性個案。當局向受影響市民致歉。

發言人表示，自11月底起逐步改善其電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士。在更改電腦系統過程中，由於相關系統出現技術問題，導致部分市民接受檢測後仍未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊。

發言人表示，現時市民在社區檢測中心接受免費檢測，或透過私家醫生、醫管局指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站取得樣本瓶並交回樣本作檢測後，會在檢測完成後收到載有其檢測結果的電話短訊通知。當局會繼續完善系統，盡可能達致於48小時內向接受檢測市民發出電話短訊通知其檢測結果。

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責任編輯：郭詩詩