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【新冠肺炎】駐守牛頭角分區23歲男警初步確診　與公眾接觸期間有佩戴口罩

社會 10:24 2020/12/23

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一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員初步確診。（資料圖片）

警方表示，一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員初步確診。他的家人於12月21日感到不適，並由救護車送往醫院，經初步測試後於昨日（22日）得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名警員亦於昨日被送往醫院進行初步測試，發現同樣對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間有佩戴口罩，其最後一日上班日為12月21日。

警方表示高度關注事件，指在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方。

警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

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責任編輯：郭詩詩

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