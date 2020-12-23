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【親子共讀】童書作家網上開班教寫作　答中問題可獲贈聖誕著作

教育 11:49 2020/12/23

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《卡卡小學2：聖誕聯歡嘉年華》有一連串校園爆笑事件。(受訪者提供)

疫情影響下，小朋友長時間未能上實體課，家長一定很擔心小朋友的學習進度落後於他人。而對於很多家長來說，教小朋友中文作文，都是個大難題。資深親子閱讀推動人兼童書作家雅燕媽媽即將於1月開始，舉行閱讀寫作班，幫助小學生愉快提升閱讀及寫作能力。

另外，為可讓孩子愉快讀聖誕橋樑書，中華書局及領導力培訓學院，現送出由雅燕媽媽著作的《卡卡小學2：聖誕聯歡嘉年華》(價值$62)。童書「卡卡小學系列」以香港本地學校為背景，旨在幫助孩子從閱讀繪本跨越到文字書，讓他們從中建立獨立閱讀的自信、培養閱讀的樂趣。作者也會利用此書作為閱讀寫作班作教學媒界。

童書「卡卡小學系列」以香港本地學校為背景。(受訪者提供)

索取贈書方法如下：

只要答對如下問題，即有機會獲取贈書，名額10名。

問題：誰是「卡卡小學系列」作者？

參加辦法：請將答案以Whatsapp傳送到5478 5636，最快答對的十位朋友，將可獲得《卡卡小學2：聖誕聯歡嘉年華》乙本，得獎名單將於12月24日在領導力培訓學院facebook內公佈，得獎者將獲個別通知。

雅燕媽媽指出，閱讀寫作班是總結了她多年閱讀寫作的教學經驗，透過網上互動式錄影課程及線下批改習作等方式，務求幫助小學生輕鬆愉快地提升閱讀及寫作能力。課程分四個程度，包括：繪本及故事欣賞、認識詞類、造句練習、短文寫作、大綱擬寫與及各類型文章的寫作練習等。

課程詳情按此連結或whatsapp到5478 5636報名及查詢。

這一年級同學經過三課閱寫班引導之下寫成的短文。 他不是讀精英班，字體也不美觀，但內容都寫對了，雅燕謂欣賞小朋友非常努力完成習作。(受訪者提供)

課堂會有自製與書有關的小手作，有學生完成文章後放在鬆弛熊身上拍照交功課。(受訪者提供)

記者：胡麗珊

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