【#悠揚音韻 #法式風雅】雅蘭床褥 送上一夜好眠小確幸
為迎接聖誕佳節，雅蘭床褥在九龍灣MegaBox開設的Pop-up Store，就帶來了聯乘法國知名品牌Epéda合作的「Airland x Epéda系列」，以及加入悠揚音韻為設計靈感的「郎朗系列」，頂級製作工藝及產品質量，加上極高性價比，讓普羅大眾都能以負擔得起的價錢，每天隨心所願享受優質睡眠。今次我們更邀請到雅蘭集團有限公司香港區總經理文叔衡先生，為大家介紹這兩款全新系列，並且分享品牌的未來發展方針。
法國Epéda系列：雙面設計冬暖夏涼
來自法國的「Epéda系列」，是當地最知名的床上用品品牌之一，擁有超過90年製造床褥經驗。文叔衡透露，他曾帶領團隊到當地廠房考察，對生產線的完善規模和先進科技留下深刻印象，並且親自挑選了兩款頂級床褥，將Epéda首次引進香港，為鍾情歐美床褥品牌的本地用家帶來更多選擇。
郎朗系列：融合音樂元素放鬆心情
不少人都喜歡在睡前聽一些令人放鬆的音樂，從而幫助入睡並且提升睡眠質素。雅蘭床褥就推出外型設計上融入音樂元素的「郎朗系列」床褥產品，並邀請了這位國際著名的鋼琴家擔任形象大使。文叔衡解釋：「郎朗自啟蒙後的30多年間，一直對音樂堅持不懈並且屢獲殊榮，他對音樂初衷的堅持，與雅蘭床褥成立半世紀以來一直堅守提供優質睡眠的信念，可謂同出一轍。」
注入時尚年輕元素 開拓新生代客戶群
文叔衡曾在大型外資企業任職高級管理層多年，2019年初加入雅蘭集團擔任香港區總經理，除了肩負傳承品牌創立54年來的優良傳統之外，更要帶領雅蘭迎接新時代的機遇和挑戰，未來將會逐步注入時尚、年輕、國際化三大元素，由新店裝修、宣傳推廣、客戶體驗等，均帶來充滿朝氣和活力的耳目一新感覺，將客戶群由較成熟的中產家庭，拓闊至新生代年輕客戶。
（資料由客戶提供）