【香港愛情故事】白彪變暖男跟龔慈恩破鏡重圓 　丈夫不可認為太太的付出是理所當然

▲ TVB劇《香港愛情故事》的大聲公（白彪飾）和少霞（龔慈恩飾）和好如初。

TVB劇《香港愛情故事》昨晚大結局，劇中多對CP都各有不同感情去向，其中大聲公（白彪飾）和少霞（龔慈恩飾）這對老夫老妻的故事感動人心，不少觀眾認為大聲公和少霞是活生生的寫照，紛紛表示很有共鳴。

12集《香港愛情故事》已播映完畢，昨晚（12月22日）播放的大結局講述大聲公和少霞這對老夫老妻和好如初，大團圓結局。

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早前一集講到，已鬧離婚的大聲公和少霞回想起婚宴上的承諾，關係已疏遠的二人內心其實也渴望與對方重修舊好。聲大夾惡的大聲公決定要做暖男，送花及芝麻糕給少霞博取其歡心。

甫一開門，大聲公半打手持象徵浪漫的紅玫瑰，以此氹回太太。少霞大感意外並問：「你肯花這些錢？」大聲公回應：「你喜歡嘛。欠了你那麼多年，送給你。還有芝麻糕。」難得大聲公仍然記得少霞的喜好，被感動的她眼濕濕地說：「這個（芝麻糕）更合心意。」

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正在做餸的少霞返回本來的崗位，臉帶甜笑地準備愛心餐。

本來不修邊幅的大聲公願意為太太改善自己，進門後便將鞋放好，令這個家保持整潔。他又主動去幫忙洗碗，還記得太太過往的說話，沒有錯用鋼絲刷去清洗易潔鍋，二人合作做家務的畫面很唯美。

愛在心裡口難開

其實白彪飾演的「大聲公」，雖然常對太太子女呼喝，行為難頂，可是「大聲公」原非無情之人，對家人和太太也是十分緊張和關懷，只是因生活迫人及歲月的洗禮，加上本身屬上一代思想，不懂把內心感受表達，致令跟身邊人關係漸趨惡劣。

白彪今次演這位外表粗魯心思又不細密的真漢子，表現出色，令不少網民看到又愛又恨，大結局跟龔慈恩的和好戲份，相信令不少觀眾感動落淚。

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