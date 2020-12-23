【香港紅葉遊】12月底香港楓林醉染　漁農署紅葉指數轉紅1月落羽松變金黃

▲ 12月底香港的楓葉及落羽松將慢慢轉紅，市民可去打片過一個「火紅聖誕」。

香港的紅葉在這周開始慢慢轉紅，根據漁農署網站於上周更新，指楓香樹葉顏色已由黃色轉為紅色，而緊接下月的就是落羽松，在郊外間也是一片焚紅，極是壯麗，正好在周末過一個「火紅聖誕」。本港有何觀賞紅葉的好去處？這次不妨由行山團體隨我行 FolloMe推介。

▲ 大棠楓香林在12月下旬終於轉紅了，不能去日本在港也可欣賞楓景。（相片來源︰隨我行 FolloMe）

近年漁農署定期會更新郊野公園的紅葉情報，在上周剛由C級( 黃) 轉為B級 ( 紅)，離A級 ( 極紅)還有點時間，遊人正是賞楓打卡的好時候。據漁農署的資料顯示，香港的楓香、烏桕(Chinese Tallow Tree)都會在秋冬季轉紅。

團體隨我行 FolloMe由3位熱愛行山的創辦人Admond、Terry及Witman創辦，登上他們的網站，港九新界離島的行山地點一覽無遺，並有齊交通、路線介紹、難度、周邊景點、所需時間、短評等資訊，無論行山的入門初哥或具經驗的山友，也具參考價值。但賞楓葉的話，切勿摘去樹上的楓香葉當作留念，有些楓香樹種植在山坡上，切勿把樹幹用作借力攀爬，宜作遠距離觀賞，記謹珍惜大自然。

大棠楓香林 賞紅葉熱點

講到香港的賞楓人氣點，肯定是位於元朗大欖郊野公園內的大棠楓香林，每年大約12月初，大棠山道兩旁的楓香樹葉都會開始換上紅粧，吸引大量遊客前來賞楓。由12月天氣剛轉冷後約1至2個星期，可欣賞到不同顏色的楓香。若要欣賞全紅的楓香，要天氣持續寒冷，大約在每年的12月尾，惟每年天氣轉冷的時間不同，出發前留意漁護署發出的紅葉情報。

▲ 現下去正可看到大棠黃紅交駁的美態。（相片來源︰隨我行 FolloMe）

隨我行 FolloMe的Admond也提議行大棠楓香林的話，「如體力許可，建議經田夫仔前往深井或千島湖清景台方向往掃管笏離開，疏導來往大棠山道的人潮。」

▲ 末的大棠遊人漸多，但注意限聚令下不要太多人聚集，當然也不要摘紅葉，愛護大自然。（相片來源︰隨我行 FolloMe）

▲ 大棠楓林借景構圖，也有不同的美意。（相片來源︰隨我行 FolloMe）

大棠建議行程

起點︰大棠山道口，半小時可達燒烤場，40分鐘可至大棠楓香林，再回到大棠山道口

需時︰2小時10分鐘

難度︰3級 [初級路線]

交通︰可乘K66巴士，由朗屏西鐵站至 大棠 (黃泥墩村)於大棠山道下車；或乘紅色公共小巴，由元朗(紅棉圍) 至大棠(黃泥墩村)，同樣於大棠山道下車

烏蛟騰九擔租 楓香樹林遊蹤

現下的大棠楓香林遊人甚眾，但香港其實亦有隱藏的紅葉美景，如位於新界東北的烏蛟騰。Admond表示烏蛟騰背倚吊燈籠，面向橫嶺，群山抱擁而環境清幽，這裏亦是多條郊遊徑的出入口，四通八達。鄰近的九擔租種植了楓香樹林，深冬時滿目楓景，那裏沒有急速攀升的坡段，輕微的上落斜也適合親子遊。

▲ 不同的楓樹層層交染，極為漂亮。（相片來源︰隨我行 FolloMe）

▲ 不同的楓樹層層交染，極為漂亮。（相片來源︰隨我行 FolloMe）

客家老村九擔租是近烏蛟騰的一條小村，亦是在新娘潭附近，這裏豎立一片小小的紅葉林，陽光曬落在巨型楓香樹，配以白屋畫面靜美。

烏蛟騰九擔租建議行程

起點︰烏蛟騰往九擔租，再至犁頭石、三椏灣，之後再行三椏涌、下苗田等再回到九擔租及烏蛟騰

需時︰4小時

難度︰3級 [初級路線]

交通︰可於大埔墟港鐵站乘20R小巴到達烏蛟騰(總站)

青衣公園 1月夢幻落羽松

除了楓葉，冬天轉紅的還有落羽松和水杉，大約在每年的一月上旬開始。當中的熱點肯定是青衣公園。公園內的人工湖和庭園是採用歐陸式設計，人工湖旁邊種植了十數棵落羽松和水杉。每逢冬季一月，樹葉顏色便漸為金黃色和橙色，其美景為它贏得「港版加拿大湖景」的美譽。

▲ 青衣公園的落羽松會在1月變得一片金黃，故贏得了「港版加拿大湖景」的美譽。（相片來源︰隨我行 FolloMe）

▲ 落羽松樹葉子都呈針狀，拍攝也一流。（相片來源︰隨我行 FolloMe）

落羽松樹冠直立高大，高可達 50 公尺，葉子都呈針狀，下垂生長而隨風擺動，和羽毛沒兩樣。日落時份再加上湖面的反射，整個人工湖便會變得金光閃閃，非常耀眼悅目。而人工湖旁也有草地可供大家一邊野餐一邊欣賞，當然在疫情下也要留意社交距離了。

青衣公園

開放時間：530am至1130pm

電話： 2435 0533

交通︰乘坐港鐵往青衣站，穿過青衣城步行約10分鐘即可到達。

記者︰馮柏偉