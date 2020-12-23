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【新冠肺炎】梁美芬批港府「佛系抗疫」　專家促24小時內完成檢測並發出結果

社會 11:00 2020/12/23

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經民聯立法會議員梁美芬。（資料圖片）

食物及衞生局昨日表示，由於電腦系統出現技術問題，估計上月底以來，包括李偲嫣夫婦的逾800名市民，在接受港府提供的免費病毒檢測後，未能收到陰性檢測結果的電話短訊通知。經民聯立法會議員梁美芬批評港府「佛系抗疫」，多日後才發現電腦系統出事，反映政府出現很大問題。

梁美芬今早（23日）接受電台節目時指， 港府在多日後才發現電腦系統出現技術問題，導致逾800人未能收到檢測結果。她表示，港府的抗疫措施多月未有改善，至昨日（22日）才實施指定檢疫酒店計劃，批評港府是「佛系抗疫」，認為應要做全民檢測。

她認為如局方人手不足，強調防疫工作涉及人命，如果現有的官員及專家領軍不力，應該尋求外援，包括尋求更多專家的意見。 

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台訪問時指，港府應在收到市民樣本後24小時內完成檢測，並向有關人士報告結果，又建議要短暫封鎖「爆疫」大廈，等候居民完成檢測才放行，認為當局現需48小時才完成檢測，有關情況不能接受。

他又指，港府應將防疫抗疫工作放在政府議程首位，而未能有效防疫是不理想。他又指，如果有官員出現嚴重抗疫疲勞，應該要休息一段時間，由其他人接替工作。

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責任編輯：郭詩詩

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