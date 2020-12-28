【小學試題】小五中文搶分練習題答案　辨別不同修辭手法

▲ 小五中文搶分練習題答案。

新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至學校的聖誕假期開始。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。

以下為小五中文練習參考答案：

一.

1. B

2. 怒火中燒

3. 你還未開始做堂課，怎能輕易便放棄呢？

4. 不服氣

5. 反話；不是

6. 後悔莫及

二.

1. 擬人；疊詞

2. 明喻；誇張

3. 反問；排比

三.

1. 樂兒 實在太疲累了，因此她一有機會，就爭取時間休息。

2. 媽媽一走進家門，熱情的小狗就立刻搖頭擺尾，還撲進她的懷裏。

3. 我們一走進展覽館，就看到一幅巨型的壁畫，令人一見難忘。

四.

1. 這件陶瓷花瓶手工粗糙，想必工匠製作時很馬虎了。

2. 除非你認真地學習，否則你別指望成績會提高。

3. 莫老師一回到家，就倒頭大睡，怎麼也喚不醒。

答案由「進研教育」提供。

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