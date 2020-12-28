  • 20°C
香港時間 : 20201228日 (一) 00:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小學試題】小五中文搶分練習題答案　辨別不同修辭手法

教育 00:00 2020/12/28

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

小五中文搶分練習題答案。

新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至學校的聖誕假期開始。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。 

以下為小五中文練習參考答案：

一. 

1. B 

2. 怒火中燒

3. 你還未開始做堂課，怎能輕易便放棄呢？ 

4. 不服氣 

5. 反話；不是

6. 後悔莫及

二.

1. 擬人；疊詞

2. 明喻；誇張

3. 反問；排比 

三.

1. 樂兒實在太疲累了，因此她一有機會，就爭取時間休息。 

2. 媽媽一走進家門，熱情的小狗就立刻搖頭擺尾，還撲進她的懷裏。

3. 我們一走進展覽館，就看到一幅巨型的壁畫，令人一見難忘。 

四.

1. 這件陶瓷花瓶手工粗糙，想必工匠製作時很馬虎了。

2. 除非你認真地學習，否則你別指望成績會提高。 

3. 莫老師一回到家，就倒頭大睡，怎麼也喚不醒。 

答案由「進研教育」提供。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

呈分試 中小學考試 中小學教育 小學 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
12:39 2020/12/27
【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
【不可歸家】傻笑自言自語被嘲低能仔遭家人嫌棄　港男便利店打工5年視如避風港
19:08 2020/12/25
【不可歸家】傻笑自言自語被嘲低能仔遭家人嫌棄　港男便利店打工5年視如避風港