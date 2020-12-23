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【潮物速報】Sanrio聯乘香港品牌推角色主題電子產品　6款可愛設計無線耳機及充電器登場

休閒消費 12:00 2020/12/23

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

適逢聖誕，thecoopidea Beans+聯乘Sanrio推出6款經典卡通角色無線耳機、充電器和Apple Watch 錶帶。（thecoopidea Beans+ 網站）

本地無線耳機品牌thecoopidea Beans+經常每逢節日都推出特別版，今次適逢聖誕，就聯乘Sanrio推出6款經典卡通角色的無線耳機、充電器和Apple Watch 錶帶，設計可愛又充滿少女心，若身邊有朋友是Sanrio粉絲，這絕對是聖誕禮物之選！

仲有2日就到聖誕，仲趕緊買禮物尾班車的你不妨諗諗。thecoopidea Beans+的吸引力不單在於今次的Sanrio主題外型，其入耳式設計、超持久電量亦是賣點之一，耳機每次可播放7小時，加上充電盒可備53小時電量，絕對唔怕久唔久就要充電，非常方便！

即睇耳機外型，6款角色包括Hello Kitty、Melody、Little Twins Star、玉桂狗，仲有新推出的角色毛毯熊Marumofubiyori，每款售$699：

    點擊圖片放大
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除耳機之外，今次的聯乘更有推出無線充電器，6000mAh售$299，10W售$259，仲有Apple Watch錶帶（$299），款款都咁可愛，粉絲們更可儲齊一套，送人自用都一流！

（thecoopidea Beans+ 網站）

（thecoopidea Beans+ 網站）

記者：Panda

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